Недалеко от «‎Москвы-Сити» всплыл труп

Фото: IStock/Петр Ткаченко
Труп мужчины всплыл в реке возле «Москвы-Сити». Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Тело обнаружили сегодня около 07:30 утра рядом с причалом «Кутузовский». Сейчас специалисты извлекают труп из воды. Сообщается, что это взрослый мужчина. Иных подробностей не приводится.
По данным канала, вчера недалеко от «Москвы-Сити» видели компанию из трех мужчин, которые были сильно пьяные. Один из них решил искупаться в реке и прыгнул в нее в одних плавках. Проверяется информация, может ли утопленник быть тем самым «отдыхающим».
Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик утонул в бассейне на базе «Тавуш» в Лабинском районе Краснодарского края. Отмечается, что семья с ребёнком из станицы Вознесенской приехала отдохнуть на базу. В субботу вечером ребёнок убежал от родителей, а позднее они нашли его тело в бассейне.
До этого в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана произошла трагедия. Двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор.
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По данным канала, вчера недалеко от «Москвы-Сити» видели компанию из трех мужчин, которые были сильно пьяные. Один из них решил искупаться в реке и прыгнул в нее в одних плавках. Проверяется информация, может ли утопленник быть тем самым «отдыхающим».
Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик утонул в бассейне на базе «Тавуш» в Лабинском районе Краснодарского края. Отмечается, что семья с ребёнком из станицы Вознесенской приехала отдохнуть на базу. В субботу вечером ребёнок убежал от родителей, а позднее они нашли его тело в бассейне.
До этого в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана произошла трагедия. Двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор.
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Дарья Осипова