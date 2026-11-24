24 ноября 2026, 13:47

В Магнитогорске 60-летняя женщина убила мужа и неделю жила с трупом в квартире

Фото: Istock/Soumen Hazra

В Магнитогорске пенсионерка убила мужа и неделю жила с телом в квартире. Об этом информирует Telegram-канал Baza.