«Неделя тишины»: На Урале пенсионерка убила мужа и спрятала тело в углу квартиры
В Магнитогорске пенсионерка убила мужа и неделю жила с телом в квартире. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Трагедия произошла на улице Грязнова в одной из квартир многоквартирного дома. 61-летний мужчина и его 60-летняя жена поссорились. Во время конфликта супруг оскорблял жену, и она не сдержала эмоций.
В результате пенсионерка ударила мужа по голове чайником с кипятком, а затем нанесла раны топором. Мужчина скончался от полученных травм. Гражданка не стала избавляться от тела. Она спрятала его в углу квартиры и продолжила жить как обычно.
Через неделю жильцы дома почувствовали неприятный запах и обратились в правоохранительные органы. Сотрудники задержали женщину и заключили её под стражу. Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело об убийстве.
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