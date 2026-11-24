В Лондоне изъяли 893 кг кокаина, спрятанного в ящиках с апельсинами
В Лондоне полицейские изъяли 893 кг кокаина в ходе расследования деятельности организованной преступной группы, которая занималась контрабандой наркотиков в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт лондонской полиции.
Крупная партия наркотических веществ находилась в ящиках с апельсинами. В ходе операции на территории рынка в лондонском районе Лейтон полицейские задержали шесть человек в возрасте от 27 до 58 лет. Их подозревают в перевозке наркотиков группой лиц.
Кроме того, сотрудники полиции провели обыск в одном из домов в городе Чешант к северу от Лондона. В ходе рейда они задержали 48-летнего мужчину, которого считают соучастником преступления. У него обнаружили £450 тыс. наличными (около $587 тыс.).
До этого сообщалось об инциденте в Рязани. Там правоохранители задержали подозреваемого в организации наркосклада с 10 кг наркотических веществ.
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