Устроившие разборку с 40 пострадавшими в Башкирии кадеты предстанут перед судом

12 ноября 2025, 13:52

Мстивших кадетов отдадут под суд по делу о массовой драке в Башкирии

Фото: istockphoto/dlccar

В Башкортостане перед судом предстанут десять бывших воспитанников кадетского корпуса. Об этом сообщили в прокуратуре республики «Ленте.ру».