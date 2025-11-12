Достижения.рф

Устроившие разборку с 40 пострадавшими в Башкирии кадеты предстанут перед судом

Мстивших кадетов отдадут под суд по делу о массовой драке в Башкирии
Фото: istockphoto/dlccar

В Башкортостане перед судом предстанут десять бывших воспитанников кадетского корпуса. Об этом сообщили в прокуратуре республики «Ленте.ру».



По версии следствия, в ноябре 2024 года одиннадцатиклассники обнаружили на плацу оскорбительную надпись, адресованную их роте, и решили, что её оставили ученики десятого класса другой роты.

Молодые люди пришли мстить, вооружившись уставными ремнями с металлическими бляхами, перчатками с пластиковыми вставками, металлическими перекладинами и болтами. В результате столкновения пострадали 40 кадетов, двоим причинили тяжкий вред здоровью.

Подозреваемым вменяют статьи о хулиганстве и нанесении тяжкого вреда здоровью. Они частично признали вину. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Уфы.

Никита Кротов

