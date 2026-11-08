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В Хорватии перевернулся автобус из Сербии с 35 пассажирами, есть погибшие

Фото: Istock/Bilanol

В Хорватии автобус с пассажирами врезался в ограждение и перевернулся. Об этом сообщает HRT.



Транспортное средство следовало из Сербии в Хорватию. На магистрали А3 недалеко от города Иванич-Град пассажирский автобус врезался в ограждение и перевернулся. В результате аварии погибли два человека, ещё 30 находившихся внутри получили травмы.

Пять пассажиров получили крайне тяжёлые травмы — их доставили в больницу на вертолёте. Движение на участке дороги ограничили. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось об инциденте в Твери. Там легковушка протаранила рейсовый автобус.

Ольга Щелокова

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