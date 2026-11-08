Попытка повторить химический опыт из интернета закончилась для ребёнка ожогами

08 ноября 2026, 14:16

Под Ростовом школьник повторил химический опыт из интернета и получил ожоги лица

Фото: Istock/maxim4e4ek

В Ростовской области школьник получил химические ожоги лица и обоих глаз после того, как попытался повторить химический опыт из интернета. Об этом сообщает РЕН ТВ.