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Попытка повторить химический опыт из интернета закончилась для ребёнка ожогами

Под Ростовом школьник повторил химический опыт из интернета и получил ожоги лица
Фото: Istock/maxim4e4ek

В Ростовской области школьник получил химические ожоги лица и обоих глаз после того, как попытался повторить химический опыт из интернета. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Инцидент произошёл в посёлке Азовского района во время прогулки. Школьник предложил друзьям повторить эксперимент, который он увидел в интернете. Дети смешали в пластиковой бутылке несколько веществ, однако ожидаемой реакции сразу не последовало.

Спустя некоторое время один из мальчиков пнул ёмкость, после чего она взорвалась. В результате восьмилетний ребёнок получил химические ожоги лица и обоих глаз. Медики госпитализировали пострадавшего в Ростов-на-Дону. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное: жизни юного «химика» ничего не угрожает.

Ольга Щелокова

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