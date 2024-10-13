Недвижимость на 150 млн и семь автомобилей нашли у арестованного замглавы АСБ

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У арестованного замдиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха и его родственников обнаружили дорогую недвижимость и автопарк. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
У его отца, жены и сына-студента нашли семь автомобилей марок Volkswagen, Range Rover и Mercedes-Benz, сообщает канал. Сам Попелюха приобрел мотоцикл Yamaha XV19C.
Кроме того, он владеет несколькими квартирами в Москве, общая стоимость которых составляет около 150 миллионов рублей, а также домом на участке в 30 соток.
Александра Попелюха задержали 10 октября после обысков, проведенных сотрудниками ФСБ в офисе АСВ. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
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Кроме того, он владеет несколькими квартирами в Москве, общая стоимость которых составляет около 150 миллионов рублей, а также домом на участке в 30 соток.
Александра Попелюха задержали 10 октября после обысков, проведенных сотрудниками ФСБ в офисе АСВ. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
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Лия Мурадьян