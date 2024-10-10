РБК: следователи ФСБ опросили топ-менеджеров АСВ в офисе Москвы

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Следователи ФСБ провели следственные действия в центральном офисе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в Москве и опросили топ-менеджеров организации. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает РБК. Отмечается, что визит сотрудников состоялся недавно.
По информации агентства, следователи опросили двух топ-менеджеров АСВ, один из которых — замглавы организации Александр Попелюх, арестованный сегодня Лефортовским районным судом. Другие детали случившегося не сообщаются.
Напомним, Лефортовский районный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха. Об сообщалось в картотеке дел Мосгорсуда. Мужчину задержали сразу после допроса у следователя. Согласно данным РБК, Попелюха подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.
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