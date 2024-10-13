Суд отменил оправдательный приговор по делу участников организации ЕНОТ

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Второй военный суд отменил оправдательный приговор четверым участникам военно-патриотической организации ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества»). Их обвиняли в бандитизме.
Уголовное дело направлено на повторное рассмотрение, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на приговор членам организации ЕНОТ Александру Мрищуку, Олегу Очеретному, Ивану Коваленко, Алексею Коновалову и Михаилу Максимову и постановил решение суда первой инстанции отменить.
Ранее четверо из перечисленных участников сообщества были оправданы, а Очеретный получил лишь год ограничения свободы за угрозу убийством, но был освобождён от наказания из-за истечения срока давности. В ходе судебного заседания прокуратура просила приговорить Мрищука к 17 годам лишения свободы, а остальным фигурантам присудить сроки от 12 до 15 лет заключения.
Как считает прокуратура, преступное сообщество из членов организации ЕНОТ создали два офицера ФСБ — Александр Мрищук и Антон Барякшев. Они при участии других членов сообщества устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-розыскные мероприятия в связи с неуплатой таможенных платежей. Часть изъятых ценностей обвиняемые оставили себе.
В июле 2022 года суд приговорил Барякшева к шести годам колонии за грабежи и кражу. Он признал свою вину и дал показания на других участников сообщества.
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Ранее четверо из перечисленных участников сообщества были оправданы, а Очеретный получил лишь год ограничения свободы за угрозу убийством, но был освобождён от наказания из-за истечения срока давности. В ходе судебного заседания прокуратура просила приговорить Мрищука к 17 годам лишения свободы, а остальным фигурантам присудить сроки от 12 до 15 лет заключения.
Как считает прокуратура, преступное сообщество из членов организации ЕНОТ создали два офицера ФСБ — Александр Мрищук и Антон Барякшев. Они при участии других членов сообщества устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-розыскные мероприятия в связи с неуплатой таможенных платежей. Часть изъятых ценностей обвиняемые оставили себе.
В июле 2022 года суд приговорил Барякшева к шести годам колонии за грабежи и кражу. Он признал свою вину и дал показания на других участников сообщества.
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Александр Бойцов