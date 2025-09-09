В больном колене 65-летней женщины нашли золото

09 сентября 2025, 17:29

В Южной Корее врачи нашли золотые частицы в колене пациентки с артритом

Фото: iStock/demaerre

В Южной Корее врачи нашли золотые нити в больном колене 65-летней пациентки. Об этом сообщает Live Science.