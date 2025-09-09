В больном колене 65-летней женщины нашли золото
В Южной Корее врачи нашли золотые нити в больном колене 65-летней пациентки. Об этом сообщает Live Science.
Женщина годами лечила остеоартрит с помощью иглоукалывания. Рентген показал сотни мелких частиц вокруг коленного сустава, которые оказались там из-за процедур акупунктуры. Золото должно было дополнительно стимулировать положительную динамику в лечении.
В Медицинском колледже Сеульского национального университета отметили, что золотые частицы мешают чтению рентгеновских снимков, а также могут перемещаться внутри тела, вызывая повреждения тканей и инфекции.
В Азии этот метод часто применяется для лечения артрита, однако научных доказательств его эффективности нет. Более того, из-за него пациент может отказаться от адекватной терапии, что отрицательно скажется на течении болезни.
