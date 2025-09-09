В Дагестане суд вынесет приговор 12 подозреваемым в хищении 119 тонн нефти

09 сентября 2025, 18:17

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

В Дагестане рассмотрят дело о хищении 119 тонн нефти преступной группой из 12 человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.





Уголовное дело уже принято к производству. По данным следствия, в 2023 году подозреваемые похитили нефти на пять миллионов рублей. Группа была создана двумя фигурантами, которые привлекли четверых родственников и еще восемь человек.



Злоумышленники похитили нефть у ООО «ДагБурСервис» из резервуара на участке «Граничный» в Ногайском районе. Они разработали план, включавший перекачку нефти в цистерны «Камазов» и ее дальнейшую реализацию.





«Согласно материалам уголовного дела, с августа 2023 года по май 2024 года обвиняемые похитили 119 тонн нефти на сумму почти 5 миллионов рублей, причинив ООО "ДагБурСервис" ущерб в особо крупном размере. Кроме того, их действия привели к повреждению нефтепровода», — передает пресс-служба ведомства.