Нефтебаза загорелась под Курском в результате атаки беспилотника ВСУ

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Нефтебаза загорелась в Курской области после того, как на ее территорию рухнул украинский дрон. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в городе работает ПВО. На место происшествия выехали экстренные службы для ликвидации последствий атаки.
По предварительным данным пострадавших нет.
Прежде сообщалось ВСУ атаковали село Кульбаки Курской области. Снаряд попал в жилой дом, где в этот момент находились люди. Женщина погибла, ее муж получил тяжелые ранения.
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Анастасия Хохлова