Нефтяной объект вспыхнул в Саудовской Аравии
Пожар на нефтяном объекте компании Aramco начался в Эр-Рияде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова очевидца.
В окрестностях объекта видны большой столб дыма и огня. Власти страны и сама фирма информацию о возгорании пока не подтвердили, его причины также остаются неизвестными.
В материале отмечается, что пожар разгорелся на фоне эскалации боевых действий между Саудовской Аравией и шиитским движением «Ансар Аллах», которое стало чаще нападать на местные города и энергетические объекты.
28 сентября международно признанное правительство Йемена о всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами. Утверждается, что она направлена на «противодействие эскалации» со стороны движения, а также на защиту граждан, республиканского строя и суверенитета страны.
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