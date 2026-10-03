Нефтяной объект вспыхнул в Саудовской Аравии

03 октября 2026, 17:58

Reuters: в Эр-Рияде загорелся нефтяной объект компании Aramco

Фото: iStock/Natalya Bosyak

Пожар на нефтяном объекте компании Aramco начался в Эр-Рияде. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова очевидца.