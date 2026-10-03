Банда изнасиловала любовницу и переломала кости мужчине по требованию его жены
В Индии группа мужчин напала на пару прямо в номере отеля. Об этом сообщает портал Live Hindustan.
Мужчина и женщина забронировали номер в отеле и проводили там время, когда к ним ворвались пятеро неизвестных. Они представились полицейскими, связали паре руки и ноги, засунули им в рот тряпки и затащили в свой автомобиль.
По пути в Тирупур мужчину жестоко избили — он получил множественные переломы конечностей. Позже женщину высадили возле больницы недалеко от города, после чего двое из нападавших насильно посадили ее в другую машину и изнасиловали.
Спустя некоторое время пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители задержали всех подозреваемых, одного из них поймали по дороге в аэропорт. Как выяснилось, нападение организовала жена потерпевшего: она отследила его местонахождение по телефону и отправила к нему эту банду.
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