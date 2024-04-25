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Хуситы атаковали эсминец США и два коммерческих судна

Хуситы обстреляли эсминец США и два контейнеровоза в Аденском заливе
25 апреля 2024, 01:17
Фото: istock / 3DSculptor

Фото: istock / 3DSculptor

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали эсминец Военно-морских сил США. Также целью ударов стали коммерческие суда Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат Соединенным Штатам и Израилю. Об этом информирует телеканал Al Masirah.
«Нанесен удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому судну Maersk Yorktown в Аденском заливе. <…> В то же время военно-воздушные силы провели еще две военные операции с использованием большого количества беспилотников, целью которых стали американский эсминец в Аденском заливе, а также израильское судно MSC Veracruz», — сообщил представитель хуситов.
Хуситы обстреливают американские и британские корабли с ноября 2023 года. Атаки наносят также на суда, которые по мнению группировки могут быть связаны с Израилем. Движение сочло это ответом на «агрессию» Израиля и США в Газе.



Об ударе на суда Британии, США и Израиля в Красном море также сообщалось в начале апреля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#хуситы
Правозащитник рассказал о моральном состоянии арестованного замминистра обороны
ОНК: арестованный Иванов оценил свое моральное состояние как стабильное
25 апреля 2024, 01:02

Фото: istock / SCM Jeans

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов оценивает свое моральное состояние как стабильное. Об этом рассказал член ОНК Москвы Дамир Енаев в разговоре с РИА Новости.
«Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — заявил собеседник издания.
В настоящее время замминистра находится в камере Следственного изолятора «Лефортово» в Москве.

Свою вину Иванов не признаёт. Еще одним фигурантом дела стал Сергей Бородин, его также арестовали. По данным следствия, они вступили в преступный сговор. Теперь им грозит до 15 лет тюремного заключения.

До этого стало известно, что эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 млрд рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стала известна сумма вменяемой замминистру обороны Иванову взятки
ТАСС: Эквивалент вменяемой Иванову взятки может составить более 1 млрд рублей
24 апреля 2024, 23:32

Фото: РИА Новости / Надежда Чичерова

Сумма взятки, полученная с помощью различных услуг заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, может превышать 1 миллиард рублей. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что в эту сумму входят материальные блага, а также услуги крупных подрядчиков.

По данным следствия, Иванов регулярно обеспечивал получение выгодных подрядов, а предприниматели за них оказывали ему разнообразные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему самых разных вещей.

«Таким образом, стоимость этих услуг более 1 миллиарда рублей», — проинформировал источник.
Собеседник издания отметил, что в дальнейшем будет проведена экспертиза.

Иванова задержали вечером 23 апреля на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. По факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны.

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#уголовное дело
#ук
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#следствие
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Шойгу отстранил задержанного Иванова от должности замминистра обороны
ТАСС: Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны
24 апреля 2024, 22:56

Фото: сайт Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от занимаемой должности заместителя министра. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в ведомстве.
Известно, что сейчас Иванов находится под стражей в московском «Лефортово».

«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — заявил собеседник издания.
Вечером 23 апреля Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее Шойгу проверил ход модернизации инфраструктуры космодрома Плесецк. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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«Снотворное не поможет»: сомнолог рассказал, что делать при ночном пробуждении
Сомнолог Ковальзон объяснил, из-за чего люди просыпаются среди ночи и что с этим делать
24 апреля 2024, 22:50

Фото: iStock/eugenekeebler

Сомнолог Владимир Ковальзон в интервью Общественной Службе Новостей рассказал о причинах ночного пробуждения и как с ним бороться.
По его словам, ночные пробуждения не представляют опасности. Самое страшное, что может быть — испуг человека и последующие навязчивые мысли, что это разрушает психику.

«Снотворное тут точно не поможет. Среди ночи его пить нельзя. Если это случилось, попробуйте почитать книжку, отвлечься, походить и сон сам придет», — сказал специалист.

Как отметил сомнолог, чаще всего подобные «подрывы» могут быть связаны с пересыпом. И в основном случаются у пожилых людей. Они просыпаются в 4 утра и не понимают, что выспались.

«Контролировать питание, чтобы не переедать, нельзя полнеть, есть сладкое, жирное. Ложитесь позже, вставайте раньше, придумывайте какие-то занятия», — отметил он.
У молодёжи ночные пробуждения могут возникнуть из-за «реактивных состояний». То есть человек плохо спит в силу каких-то эмоциональных переживаний. Это можно исправить принятием щадящих успокоительных.

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#экспертное мнение
#сон
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ФСИН разработала новые модели спецодежды за осуждённых
24 апреля 2024, 21:11

Фото: сайт Минюста

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России разработала новые модели спецодежды для заключённых. Совещание по данному вопросу под председательством министра юстиции Контантина Чуйченко и директора ФСИН Аркадия Гостева с представителями правозащитных организаций состоялось в Минюсте РФ.
Отмечается, что участники совещания осмотрели новые образцы спецодержды. Они подчеркнули, что одежда играет большую роль в становлении осуждённых на путь исправления. Таким образом, она должна быть комфортной, современной и менее мрачной.

Разработка новых моделей спецодежды осуществлялась с учётом вида режима исправительной колонии, а цветовая гамма выбиралась в совместной работе с психологами.

В результате работы ФСИН, изменения коснулись уже имеющихся 11 видов предметов спецодежды. Также появились новые 8 элементов.

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#тюрьма
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#разработка
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В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
24 апреля 2024, 20:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий. Копия документа опубликована в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в «Основы законодательства РФ о культуре». В них предлагается добавить статью об «Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия».

Согласно проекту закона, организатор зрелищного мероприятия вместе с собственником места его проведения должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Порядок и условия проведения мероприятия устанавливает организатор.

Также уточняется, что место проведения массовых зрелищных мероприятий должно быть оснащено всей необходимой инфраструктурой для поддержания общественного порядка. В случае, если помещение не соответствует требованиям, его владельцу запретят проводить мероприятия.

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#госдума
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#безопасность
#охрана
#меры
#мероприятия
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В Подмосковье нарушение противопожарного режима в лесах грозит крупным штрафом
24 апреля 2024, 20:41

Фото: istockphoto / TonyFuse

Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят большие штрафы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В регионе порядка 95% лесных пожаров происходят по вине человека.

«Костры и травяные палы представляют собой угрозу и требуют технологического подхода, а также своевременной подготовки к пожароопасному периоду. Нас ждет жаркое лето, и весна у нас идет с опережением температурного режима. В преддверии майских праздников будет большой запрос на шашлыки, отдых в лесу. Мы должны быть во всеоружии», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В этом году на территории лесных массивов Подмосковья работает контроль при помощи и цифровых сервисов на маршрутах, которые заранее были составлены по опыту прошлого года.

«Мы сформировали новые цифровые способы контроля. С 15 апреля через сервис «Проверки Подмосковья» следим за работой наших инспекторов, чтобы понимать коэффициент полезного действия от патрулирования. Начиная с майских праздников будем направлять записи с камер в территориальные подразделения. Внедрим в приложение «Народный инспектор» дополнительную категорию «Костер в лесу». И каждый неравнодушный житель сможет снять и передать информацию о нарушениях инспектору», — поделился председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов.

Стоит отметить, что для нарушителей сумма штрафа составит — для физических лиц до 60 тыс. рублей, для должностных лиц до 110 тыс. рублей, для юрлиц до 2 млн рублей. Кроме этого, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

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#безопасность
#андрей воробьёв
#подмосковье
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«Нам большие размеры не нужны»: сексолог высказалась об интимной операции Лепса
Сексолог Савская: желающим увеличить пенис мужчинам надо обращаться к психологам
24 апреля 2024, 19:24

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Российский певец Григорий Лепс за кулисами премии «Шансон года» признался, что перенёс интимную операцию. Однако она имела побочный эффект – привела к уменьшению полового органа. Слова артиста приводит «МК».
Артист не раскрыл, какую именно операцию сделал, но, судя по описанию, операция явно требовалась певцу из-за проблем со здоровьем, а не для эстетики. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала сексолог Ольга Савская.

К интимным операциям принято относить увеличение полового органа, его выпрямление в случае врождённой патологии. Однако к такому роду вмешательств относятся и удаление различных папиллом, прыщей, которые могут быть первыми признаками онкологии, обрезание крайней плоти и даже операции на мочевом пузыре. В целом, интимные операции включают любые процедуры в области паха и внутренних органах, расположенных вблизи полового члена.

При этом Савская подчеркнула, что эстетические операции, как правило, делают мужчины с комплексом неполноценности.

«Все эти операции, которые я перечислила, здесь нет стопроцентной гарантии, что все пройдёт хорошо. Если мужчины делают операции только для эстетики, по психологической причине, то это, как правило, не срабатывает, поскольку такие проблемы нужно решать через психологию. Но, возможно, будет какая-то иллюзия. Ведь мужчина делает это не для себя, а для своей самооценки, и чтобы женщина оценила. Большие размеры женщине вообще не нужны, поскольку объём влагалища составляет 10-12 сантиметров. Поэтому порой мужчины делают операции, которые им вообще не нужны», – пояснила сексолог.
Также врач отметила, что любая операции в интимной зоне требует реабилитации и полного восстановления, срок которого зависит от типа вмешательства. При этом эстетические операции могут нести различные риски, поскольку введённые в половой орган шарики, иные инородные предметы для увеличения, а также силикон и гиалуроновая кислота могут скатываться, уходить из органа в другие полости организма. Также нередки случаи развития онкологии после подобных операций.

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#секс
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#шоу-бизнес
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Россиянам рассказали, как сэкономить на куличах и пасхе
Экономист Зубец: сэкономить в Пасху можно, если праздновать с родственниками
24 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/a-lesa

Традиционный набор пасхальных продуктов в России за последние три года подорожал на 35%. Теперь кулич, творожная пасха и десяток яиц обойдутся по меньшей мере в 1 105 рублей.
По словам аналитиков, такой рост цен обусловлен резким подорожанием яиц и сахара. Первые, в свою очередь, за представленный период выросли в цене на 50%. В результате, подорожали ингредиенты для кулича – на 10%, а для творожной пасхи – на 6%, рассказала гендиректор аналитического агентства Марина Петрова.

В вою очередь кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская рассчитала, сколько на приготовление кулича потратят жители Москвы и Московской области. Так, первые потратят 680 рублей, а жители Подмосковья – 589 рублей.

«Нельзя говорить, что это кратное удорожание и у людей нет возможности купить продукты. На самом деле у нас есть повышение доходов наряду с повышением цен», – сообщил в беседе с «Москвой 24» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.
При этом специалист посоветовал россиянам, которые всё же хотят сэкономить, объединиться для празднования с семьёй, коллективом или соседями. Так получится купить ингредиенты с меньшими затратами.

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#цены
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