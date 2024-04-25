Хуситы атаковали эсминец США и два коммерческих судна

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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали эсминец Военно-морских сил США. Также целью ударов стали коммерческие суда Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат Соединенным Штатам и Израилю. Об этом информирует телеканал Al Masirah.
«Нанесен удар несколькими противокорабельными ракетами по американскому судну Maersk Yorktown в Аденском заливе. <…> В то же время военно-воздушные силы провели еще две военные операции с использованием большого количества беспилотников, целью которых стали американский эсминец в Аденском заливе, а также израильское судно MSC Veracruz», — сообщил представитель хуситов.Хуситы обстреливают американские и британские корабли с ноября 2023 года. Атаки наносят также на суда, которые по мнению группировки могут быть связаны с Израилем. Движение сочло это ответом на «агрессию» Израиля и США в Газе.
Об ударе на суда Британии, США и Израиля в Красном море также сообщалось в начале апреля. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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