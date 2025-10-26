Пьяный россиянин на «Ниве» дважды влетел в толпу во время пьяной драки
В Краснодарском крае водитель автомобиля «Нива» совершил наезд на группу людей. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Конфликт произошёл в станице Ленинградской между двумя компаниями, которые выясняли отношения. Участники ссоры находились в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительной информации, один из мужчин сел за руль внедорожника и дважды наехал на собравшихся. В результате инцидента пострадали два человека. Обстоятельства происхождения конфликта и все детали инцидента сейчас выясняют правоохранительные органы.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Чувашии, где пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку и школьницу на «зебре».
