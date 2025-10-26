В Петербурге толпа школьников зверски избила мужчину возле продуктового магазина
В Санкт-Петербурге на улице Думской произошёл инцидент с массовой дракой. По информации Telegram-канала Baza, группа подростков напала на мужчину.
Конфликт начался внутри продуктового магазина. Между мужчиной и компанией молодых людей произошла словесная перепалка. Вскоре ссора перекинулась на улицу, где ситуация резко обострилась.
Вне помещения драка приобрела массовый характер. В столкновении участвовали более десяти человек. Очевидцы вызвали наряд полиции. Когда правоохранители прибыли, большая часть участников конфликта разбежалась.
Однако полицейские задержали нескольких подростков прямо на месте происшествия. Медики зафиксировали у двоих задержанных травмы челюсти и мягких тканей лица. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
