09 марта 2026, 06:31

LА Times: женщина открыла стрельбу по дому певицы Рианны в Лос-Анджелесе

Робин Рианна Фенти (Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц)

Полиция Лос‑Анджелеса задержала 30‑летнюю женщину по подозрению в обстреле особняка американской певицы Рианны (полное имя — Робин Рианна Фенти), расположенного в Беверли‑Хиллз. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.