Женщина открыла стрельбу по дому певицы Рианны в Лос-Анджелесе
Полиция Лос‑Анджелеса задержала 30‑летнюю женщину по подозрению в обстреле особняка американской певицы Рианны (полное имя — Робин Рианна Фенти), расположенного в Беверли‑Хиллз. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Согласно полученной информации, злоумышленница находилась в автомобиле и произвела около десяти выстрелов в направлении дома знаменитости. Несколько пуль попали в стену особняка. Примечательно, что в момент нападения певица находилась у себя дома.
Правоохранительные органы подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал. На текущий момент мотивы действий нападавшей остаются неизвестными — расследование продолжается.
