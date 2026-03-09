Певица МакSим показала фото повзрослевшей дочери

09 марта 2026, 04:46

Марина Максимова (Фото: Instagram* / @maksimartist))

Старшей дочери певицы МакSим (Марина Максимова) Александре исполнилось 17 лет. Юная именинница появилась на свет в Международный женский день.





Артистка трогательно поздравила дочь в соцсетях, на что обратило внимание издание «Стархит». В своем обращении звезда отметила, что обе встретили свое 17-летие по-разному.



«Сегодня День Рождения у моей маленькой Сашеньки! Какие же разные у нас с ней 17 лет! Удивляюсь ее разумности, душевной чистоте, доброте и здравомыслию», — написала МакSим.