Один человек погиб в результате пожара на заводе в Ленобласти

Фото: iStock/Sunan Wongsa-nga

В хозяйственном помещении на территории завода им. Калинина случился пожар, который привел к гибели мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.



Огонь полностью уничтожил внутреннюю обстановку в здании. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и локализовали возгорание. Спустя некоторые время сотрудники МЧС полностью потушили пожар.

В ходе проливки и разбора конструкций спасатели обнаружили тело человека. По предварительным данным, погибшим является мужчина в возрасте 50-60 лет. Сейчас правоохранительные органы и специальные службы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее крупный пожар охватил павильон на территории Центрального вокзала в Глазго. В результате возгорания обрушился купол исторического здания.

