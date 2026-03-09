Один человек погиб в результате пожара на заводе в Ленобласти
В хозяйственном помещении на территории завода им. Калинина случился пожар, который привел к гибели мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области.
Огонь полностью уничтожил внутреннюю обстановку в здании. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и локализовали возгорание. Спустя некоторые время сотрудники МЧС полностью потушили пожар.
В ходе проливки и разбора конструкций спасатели обнаружили тело человека. По предварительным данным, погибшим является мужчина в возрасте 50-60 лет. Сейчас правоохранительные органы и специальные службы выясняют все обстоятельства случившегося.
