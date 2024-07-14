Одесситы вызвали наряд полиции на парковщика, говорившего на русском языке

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Украинцы вызвали полицию на парковщика, когда услышали, что он говорит на русском языке, об этом сообщает «Страна.ua».
По информации СМИ, дикий языковой скандал разгорелся в Одессе.
Местные жители вызвали полицию, когда услышали, как парковщик разговаривает на русском языке. Прибывшие на место происшествия правоохранители не стали задерживать мужчину, напомнив, что русский язык на Украине не запрещён.
Ранее одесские полицейские задержали на пляже мужчину. Украинца повезли в ТЦК (так теперь в стране называют военные комиссариаты), сломав задержанному челюсть по дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Местные жители вызвали полицию, когда услышали, как парковщик разговаривает на русском языке. Прибывшие на место происшествия правоохранители не стали задерживать мужчину, напомнив, что русский язык на Украине не запрещён.
Ранее одесские полицейские задержали на пляже мужчину. Украинца повезли в ТЦК (так теперь в стране называют военные комиссариаты), сломав задержанному челюсть по дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева