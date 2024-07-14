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Одесситы вызвали наряд полиции на парковщика, говорившего на русском языке

14 июля 2024, 16:05
Фото: iStock/reflection_art

Фото: iStock/reflection_art

Украинцы вызвали полицию на парковщика, когда услышали, что он говорит на русском языке, об этом сообщает «Страна.ua».
По информации СМИ, дикий языковой скандал разгорелся в Одессе.

Местные жители вызвали полицию, когда услышали, как парковщик разговаривает на русском языке. Прибывшие на место происшествия правоохранители не стали задерживать мужчину, напомнив, что русский язык на Украине не запрещён.



Ранее одесские полицейские задержали на пляже мужчину. Украинца повезли в ТЦК (так теперь в стране называют военные комиссариаты), сломав задержанному челюсть по дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#одесса
#полиция
#русский язык
Под Новороссийском эвакуируют туристов с баз отдыха из-за лесного пожара
14 июля 2024, 16:40

Фото: iStock/Gilitukha

Под Новороссийском эвакуируют туристов с баз отдыха в районе Сухой щели из-за лесного пожара. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем тг-канале. Огонь охватил траву и растительность рядом с курортным поселком на площади в 1 гектар, говорится в сообщении.
«В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место», – написал градоначальник.
Кравченко призывает людей отказаться от поездок в район Сухой щели, чтобы не мешать движению техники спасателей, которые участвуют в тушении лесного пожара.

Ранее тг-канал SHOT сообщал, что с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за надвигающегося лесного пожара эвакуировали 220 человек.

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#туристы
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Сход грузовых вагонов произошел в Воронежской области
14 июля 2024, 16:39

Фото: iStock/designbydx

Сход вагонов грузового поезда произошел на станции Лиски в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.
Отмечается, что инцидент произошел в 13:45 мск. В результате случившегося никто не пострадал.

Согласно информации источника, на место схода вагонов направлен восстановительный поезд. Также был создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия.

Ранее сообщалось, что на Забайкальской железной дороге 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Был нарушен габарит соседнего пути. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#оперативный штаб
#происшествия
#воронежская область
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В Белоруссии во время грозы с ветром погибли два человека под упавшими деревьями
14 июля 2024, 16:30

Фото: iStock/Sanya Kushak

Два человека погибли под упавшими деревьями во время грозы с сильным ветром в Белоруссии. Об этом со ссылкой на МЧС республики сообщили РИА Новости. Несчастные случаи произошли в Минске и Минской области.
По данным спасателей, первая трагедия случилась в кемпинге «Клевое место» на берегу Вилейского водохранилища под Минском, где на мужчину 1989 года рождения упало дерево, от полученных травм он скончался на месте.

Второй несчастный случай произошел в Минске возле канала Слепянской водной системы, где из-за падения дерева погибла девушка 1998 года рождения, сообщает белорусское МЧС.

Всего по информации ведомства, спасатели зафиксировали 372 случая падения деревьев. Данные поступали из Брестской, Витебской, Гродненской, Минской областей и Минска.

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МВД Белоруссии пресекло в приграничье с Украиной сходки нацистов и сатанистов
МВД Белоруссии пресекло мероприятие неонацистов в Пинском районе
14 июля 2024, 15:51

Фото: iStock/Derek Brumby

Сотрудники Брестского областного управления ГУБОПиК МВД пресекли в Белоруссии мероприятие неонацистов. Об этом пресс-служба министерства написала в своем Telegram-канале.
Уточняется, что мероприятие планировалось в Пинском районе под видом концерта. После проверки поступивших данных были установлены личности 56 человек.

Примечательно, что некоторые из них причастны к экстремистской деятельности, а также массовым беспорядкам, которые происходили четыре года назад. В ведомстве добавили, что к административной ответственности привлекли одиннадцать человек за распространение нацистской символики и экстремистских материалов.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что его страна не враг для Украины, поэтому нужен диалог для предотвращения эскалации.

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Совсем не игры: в Подмосковье пожарили сосиски на Вечном огне — видео
В Рузе пожарили сосиски на Вечном огне
14 июля 2024, 14:53

Фото: istockphoto/ia_64

Сосиски на Вечном огне пожарили в подмосковной Рузе, сообщает Telegram-канал Москва 24, публикуя кадры с места происшествия. Уточняется, что одной из фигуранток открытого уголовного дела является девушка, предположительно, несовершеннолетняя.
Инцидент произошел на мемориале павшим воинам и партизанам в годы Великой Отечественной войны при освобождении Рузы.

На «пикник» сразу же среагировали сотрудники Следкома, возбудив дело по вандализму и реабилитации нацизма. Участники произошедшего устанавливаются. После прокуроры проверят и их родителей.
Ранее сообщалось о пенсионерке, написавшей слово «ГУР» (главное управление разведки Украины) на Красной площади. По предварительным данным, женщине приказали это сделать мошенники.

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В Москве проститутки пленили журналистов, которые хотели снять их на камеру
14 июля 2024, 14:38

Фото: iStock/Sinenkiy

В Москве девушки легкого поведения пленили журналистов, которые хотели снять их на камеру. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Вечером 8 июля в столичные правоохранительные органы поступил звонок от компании молодых мужчин. Они представились тележурналистами и рассказали, что неизвестные девушки закрыли их в подвале дома на Стрелецком проезде.

Уточняется, что корреспондент и оператор получили редакционное задание снять сюжет о московских жрицах любви. Сотрудники СМИ нашли сайт, договорились о встрече и пришли к дому. По договорённости нужно было пройти в подвал.

В подвале молодых людей встретила девушка и ещё 5 других её полуголых коллег. Все было спокойно до того момента, пока оператор не достал камеру. Как только это произошло, девушки сбежали через запасной выход, а корреспондентов заперли.

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#секс
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220 человек эвакуировали с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за лесного пожара
14 июля 2024, 13:30

Фото: iStock/TonyFuse

220 человек эвакуированы с турбазы «Голубая волна» в Анапе из-за надвигающегося лесного пожара. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что пламя охватило уже 3 га леса между Анапой и Абрау-Дюрсо. Огонь уже подбирается к базе отдыха «Фрегат».

Согласно информации источника, среди эвакуированных — 40 детей. Данных о пострадавших не поступало. На месте возгорания работают пожарные.

Ранее сообщалось, что пожар возник на территории Ступинского участкового лесничества — в четырёх километрах от посёлка Белопесоцкий. Площадь возгорания составила 0, 23 га. Пожар, который возник из-за действий человека, удалось обнаружить благодаря системе видеомониторинга.

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#пожарные
#взрыв
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Опубликованы кадры допроса подозреваемой в убийстве ребенка в Перми — видео
Следователи допрашивают подозреваемую в убийстве ребенка в Перми Ирину Шатову
14 июля 2024, 13:12

Фото: iStock/TonyFuse

Региональным управлением СК опубликованы кадры допроса подозреваемой в убийстве ребенка в Перми, тело которого обнаружили на помойке в городе в минувшую пятницу, 12 июля. Следователи проинформировали Ирину Шатову, в чем она подозревается. Необходимые формальности уже улажены. Женщину задержали накануне вечером.
До этого была информация, что в расправе над мальчиком подозревается его мать. С утра, 12 июля, на помойке бездомный гражданин нашел чемодан, в котором было детское тело. Погибшему ребенку на вид шесть-восемь лет, у него колотые раны и следы от удушья. По статье об убийстве малолетнего возбудили уголовное дело.

Отмечено, что мальчика воспитывали в многодетной благополучной семье. Причины жестокого убийства выясняются.

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Россиянин украл детей у бывшей жены и спрятал их от нее — фото
Россиянин из Греции украл детей у бывшей жены и спрятал их от нее в Тольятти
14 июля 2024, 12:34

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Детей у бывшей жены украл россиянин, живущий в Греции, спрятав их в Тольятти. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что мать в течение месяца искала сыновей, сейчас она прячется от экс-супруга, боясь вновь потерять детей.
Журналистам женщина по имени Анна рассказала, что они жили вместе более десяти лет, восемь из которых в Греции. В том году она решила развестись, а бывший после того, как брак официально расторгли, устроил в их жизни кошмар. Мужчина якобы выкидывал вещи бывшей избранницы на улицу в мусорных пакетах, выгоняя ее за порог, менял замки, забрал ее машину и документы на мальчишек.
После всего Анна обратилась к местной Фемиде, суд дал ей право жить в доме в Греции, который стоит 400 тысяч евро. После экс-супруг Игорь похитил детей и отвез к родне в Самарскую область, а дом продал.

Когда Анна нашла ребят, Игорь прилетел в Питер и подал на бывшую в суд, чтобы забрать детей. Журналисты не смогли поговорить с мужчиной. Теперь женщина прячется, но надеется скоро вернуться в Грецию.

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