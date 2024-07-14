«Страна»: В украинском Ровно сотрудники ТЦК пытали волонтера на медкомиссии

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Сотрудники военкомата в городе Ровно на западе Украины пытали местного волонтера после того, как задержали его и привезли на медкомиссию. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на жену пострадавшего. Жертвой сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) стал ровенский волонтер Александр Мандыгра, говорится в сообщении.
По данным издания, изначально супругов остановили, чтобы проверить документы, но после решили задержать мужчину и увезти в ТЦК для прохождения медкомиссии по возможной мобилизации. В военкомате волонтера, который до этого помогал украинским военным, душили и били головой об стену, откуда он затем уехал на скорой, указано в материале.
Издание получило комментарий о ситуации от ВСУ: оперативное командование «Запад» заявило, что мужчина якобы был неадекватным, отказывался проходить медкомиссию, «бросался на стулья», плакал и звонил жене. Правда, для чего ему тогда понадобилась «скорая», в ВСУ объяснять не стали.
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