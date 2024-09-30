Неизвестные напали на журналистов у места сноса усадьбы в Битцевском лесу Москвы

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В Битцевском лесу Москвы, где сносят усадьбу Узкое, на журналистов «360.ру» напали неизвестные. Об этом издание сообщило в своем телеграм-канале. Отмечается, что нападавшие избили корреспондента Александра Молочко при выполнении редакционного задания.
На прикрепленном к заявлению видео запечатлены два момента нападения на журналиста. На первом двое мужчин пытаются схватить его и опрокинуть, но мужчине удается вырваться. На втором — корреспондента снова хватают, пытаются повалить и даже бьют о металлическое ограждение.
По информации издания, съемочная группа приехала к месту происшествия после обращения местных жителей, которые пожаловались на возможный снос здания 1920 года постройки.
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