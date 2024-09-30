Совладельцев «Юлмарта» признали виновными и освободили из-за срока давности

Фото: iStock/gorodenkoff
Суд признал совладельцев «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и Августа Мейера виновными в пропаже 3 млрд рублей, взятых в кредит у ВТБ, Сбера и «Сбербанк Факторинг», однако освободил их из-за истечения срока давности. Об этом сообщает «Фонтанка». Отмечается, что приговор огласили сегодня в Московском районном суде.
По данным издания, Костыгин получил 4 года колонии, Мейер — 3 года, его супруга — 2 года, Стрельцова — 2 года и 2 месяца, Федоринов и Шонуров — по 2,5 года.
Все подсудимые были освобождены из-за зала суда, так как срок давности по делу уже истек.
Читайте также:
Суд арестовал дом, квартиру и 100 млн экс-главы вещевого управления МО Демчика
И.о. вице-премьера Башкирии Марзаева задержали
В Калининграде задержали трех подростков, пытавшихся поджечь вышку сотовой связи
Данил Пономарев