Вооружённые люди ворвались в отдел полиции в Ереване

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Несколько вооружённых людей ворвались в здание отдела полиции в Ереване. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, рядом со зданием была взорвана граната, были слышны выстрелы. Предполагается, что это могли сделать члены союза «Боевого братства», часть представителей которого задержали в воскресенье.
Также сообщается, что в результате нападения есть раненые. Предположительно, это двое из троих нападавших – их ранило взрывом собственной гранаты.
Отмечается, что нападавшие требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
К месту происшествия прибыли представители руководства полиции Армении и подразделения спецназа.
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Также сообщается, что в результате нападения есть раненые. Предположительно, это двое из троих нападавших – их ранило взрывом собственной гранаты.
К месту происшествия прибыли представители руководства полиции Армении и подразделения спецназа.
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Анастасия Чинкова