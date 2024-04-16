Сотрудники полиции избили участника СВО

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В Санкт-Петербурге председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении полицейскими участника СВО. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
«В соцмедиа размещена информация о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО. Следственными органами ГСУСК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка», — указано в публикации.Сообщается, что Бастрыкин поручил руководству Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции. Помимо этого отмечается, что председатель СК России попросил представить ему доклад об установленных обстоятельствах.
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