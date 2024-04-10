Возможный пособник террористов из «Крокуса» сбежал от полиции в Чехове и скрывается в лесу

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В подмосковном Чехове ввели план «Сирена». Силовики ищут возможного пособника террористов из «Крокус сити холла», которому удалось сбежать от полиции. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, мужчина 1976 года рождения сбежал от сотрудников ФСБ в лесополосе Чехова. По неподтверждённым данным, мужчина вооружён и может быть связан с террористами из «Крокуса».
Все силовые подразделения подняты по тревоге и ищут сбежавшего преступника. В городе введён план «Сирена».
7 апреля план «Сирена» после убийства полицейского вводили в Щёлково. Тогда было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Предварительно, ранены двое. Один человек погиб.
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Все силовые подразделения подняты по тревоге и ищут сбежавшего преступника. В городе введён план «Сирена».
7 апреля план «Сирена» после убийства полицейского вводили в Щёлково. Тогда было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. Предварительно, ранены двое. Один человек погиб.
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Элина Позднякова