Студентка обиделась на юношу, который не хотел общаться, и выдумала свое похищение
В Красноярском крае суд приговорил студентку дивногорского колледжа к одному году условно за ложный донос о похищении. Об этом информирует «НГС».
В апреле 2025 года студентка завязала знакомство с молодым человеком. К июню их общение прекратилось, так как он утратил интерес. Девушка, испытывая негативные эмоции, начала угрожать себе с поддельного аккаунта. Затем она направилась к гаражам и позвонила юноше, сообщив, что двое неизвестных на тёмно-синей «Мазде» насильно усадили её в автомобиль и нанесли ножевое ранение.
15 июня студентка обратилась в полицию с заявлением. Однако записи с камер видеонаблюдения показали, что она пришла к гаражам в одиночку, без посторонних лиц и машин. В ходе следствия девушка признала, что всё выдумала. Однако в суде изменила показания, утверждая о давлении со стороны полиции. Эти утверждения были опровергнуты свидетелями. Суд признал студентку виновной в ложном доносе и вынес приговор о условном наказании.
