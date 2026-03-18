В Уфе задержали мужчину за похищение бизнесмена и вымогательство 150 млн рублей

18 марта 2026, 15:13

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в похищении предпринимателя и вымогательстве крупной суммы денег. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.





Операцию провели сотрудники уголовного розыска совместно с ФСБ при поддержке Росгвардии. По версии следствия, фигурант на протяжении длительного времени оказывал давление на генерального директора одной из строительных компаний.



Как установили правоохранители, мужчина применял насилие и угрожал расправой над бизнесменом и его близкими, вынудив его подписать долговую расписку на 95 миллионов рублей. Позже подозреваемый организовал похищение предпринимателя. Во время удержания он потребовал переоформить на себя квартиру в элитном жилом комплексе и жилой дом с участком. Общая стоимость имущества превысила 55 миллионов рублей.



В ходе обысков у задержанного изъяли травматическое оружие, боеприпасы, крупные суммы наличных и долговые расписки на десятки миллионов рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, следствие продолжается.

