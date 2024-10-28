Неизвестные осквернили могилы участников СВО под Новосибирском

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В Новосибирской области неизвестные осквернили могилы участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошёл в прошедшие выходные. Неизвестные осквернили могилы на кладбище в селе Гусиный Брод под Новосибирском. Больше всего повреждений получили могилы участников спецоперации на Украине.
В полицию поступило сообщение о произошедшем. На место оперативно прибыли правоохранители. В настоящее время проводится проверка, выясняются всех обстоятельства случившегося. Также полицейские устанавливают личности причастные.
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Анастасия Чинкова