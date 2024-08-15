Боевики ВСУ вырвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы бойцы РФ под Курском

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Боевики ВСУ вырвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы погибшего российского бойца на кладбище в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно данным издания, двое боевиков ВСУ, оказавшись на курском кладбище, заметили там могилу вагнеровца-десантника. Тогда они подошли к ней и вырвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы, растоптав последний.
Однако акт вандализма заметил российский оператор БПЛА. Он отследил боевиков до выхода с кладбища, чтобы не повредить места захоронения, а после нанёс удар по ним. По предварительным данным, оба они были уничтожены.
Ранее сообщалось, что в Крыму осквернили могилу участника спецоперации, похороненного на Аллее Славы курортного города Ялта.
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Однако акт вандализма заметил российский оператор БПЛА. Он отследил боевиков до выхода с кладбища, чтобы не повредить места захоронения, а после нанёс удар по ним. По предварительным данным, оба они были уничтожены.
Ранее сообщалось, что в Крыму осквернили могилу участника спецоперации, похороненного на Аллее Славы курортного города Ялта.
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Элина Позднякова