Неизвестные поджигали жилые дома на католическую Пасху, больше 10 погибших

Daily Post: В Нигерии погибли 17 человек в результате поджогов на Пасху

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В католическую Пасху в населённом пункте Мбалом (штат Бенуэ) на юго-востоке Нигерии произошло нападение неизвестных вооружённых лиц. Как сообщает газета Daily Post со ссылкой на очевидцев, жертвами атаки стали как минимум 17 мирных жителей.





Злоумышленники поджигали жилые дома. Несколько местных жителей числятся пропавшими без вести.



Нигерия уже около 20 лет ведёт борьбу с терроризмом, который ранее был сконцентрированным преимущественно на севере и северо-востоке страны. Однако сейчас очаги напряжённости распространяются и на юго-восток.



С декабря 2025 года США оказывают Нигерии помощь в противодействии этой угрозе, направив несколько сотен военнослужащих, вооружение и боеприпасы. Несмотря на это, вылазки экстремистов, в основном из группировки «Боко харам», продолжают охватывать новые районы.



