СК возбудил дело о теракте после поджога заправки в Петербурге
Следственный комитет РФ задержал 62-летнюю жительницу Санкт-Петербурга по подозрению в поджоге автозаправочной станции. Об этом пишет РИА Новости.
Ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте. По версии следствия, вечером 1 апреля подозреваемая бросила бутылку с зажигательной смесью в топливораздаточные колонки на станции во Фрунзенском районе. В результате этого происшествия никто не пострадал. В сообщении СК указали на возможных соучастников.
«Предварительно, неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили женщину совершить преступление», — сообщили в ведомстве.
Правоохранительные органы задержали подозреваемую. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.