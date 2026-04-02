СК возбудил дело о теракте после поджога заправки в Петербурге

02 апреля 2026, 16:37

Следственный комитет РФ задержал 62-летнюю жительницу Санкт-Петербурга по подозрению в поджоге автозаправочной станции. Об этом пишет РИА Новости.





Ведомство возбудило уголовное дело о террористическом акте. По версии следствия, вечером 1 апреля подозреваемая бросила бутылку с зажигательной смесью в топливораздаточные колонки на станции во Фрунзенском районе. В результате этого происшествия никто не пострадал. В сообщении СК указали на возможных соучастников.





«Предварительно, неустановленные лица, используя телефонную связь, вынудили женщину совершить преступление», — сообщили в ведомстве.