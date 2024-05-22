Неизвестные похитили 18-летнюю девушку из ТЦ «Ока» в Петербурге

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Несколько неизвестных мужчин похитили 18-летнюю девушку из торгового центра в Петербурге и увезли её в неизвестном направлении. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что вечером 21 мая девушка сидела в кафе при торговом центре «Ока». К ней подошли несколько парней, которые затолкали девушку в автомобиль с номерами Ставропольского края и увезли в неизвестном направлении.
Потерпевшей удалось позвонить родным и сообщить о произошедшем. По её словам, автомобиль направлялся по трассе М11 в сторону Москвы. Последний раз она написала из Заволжска в Ивановской области, после чего связь с ней оборвалась.
Следственный комитет России в настоящее время решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Потерпевшей удалось позвонить родным и сообщить о произошедшем. По её словам, автомобиль направлялся по трассе М11 в сторону Москвы. Последний раз она написала из Заволжска в Ивановской области, после чего связь с ней оборвалась.
Следственный комитет России в настоящее время решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Анастасия Чинкова