В Ростовской области объявлен план «Перехват» из-за сбежавшего из воинской части солдата

Фото: iStock/blinow61
В Ростовской области разыскивают военного, самовольно покинувшего воинскую часть Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 36-летний Муса сбежал из воинской части и скрылся на автомобиле с номерами Республики Чечня.
По предварительным данным, мужчина может быть вооружён пистолетом.
В Ростове был объявлен план «Перехват».
Ранее, 14 мая, план «Перехват» был объявлен в Петербурге после стрельбы у торгового центра «Сити Молл» в районе станции метро «Пионерская». Неизвестный в ходе конфликта на парковке открыл стрельбы из травматического пистолета, после чего скрылся с места преступления на автомобиле с московскими номерами.
Читайте также:
МВД Казахстана передало России сбежавшего два дня назад вора в законе Фурмана
Стала известна история автомобиля, на котором террористы пытались сбежать из «Крокуса»
МВД объявило в розыск художника и автора сайта «Уралнаш» Станислава Шминке
По предварительным данным, мужчина может быть вооружён пистолетом.
В Ростове был объявлен план «Перехват».
Ранее, 14 мая, план «Перехват» был объявлен в Петербурге после стрельбы у торгового центра «Сити Молл» в районе станции метро «Пионерская». Неизвестный в ходе конфликта на парковке открыл стрельбы из травматического пистолета, после чего скрылся с места преступления на автомобиле с московскими номерами.
Читайте также:
МВД Казахстана передало России сбежавшего два дня назад вора в законе Фурмана
Стала известна история автомобиля, на котором террористы пытались сбежать из «Крокуса»
МВД объявило в розыск художника и автора сайта «Уралнаш» Станислава Шминке
Анастасия Чинкова