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Семерых участников конфликта с поножовщиной и стрельбой задержали в столице. Об этом сообщают РИА Новости. Все произошло на Медынской улице.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции семь активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет», — сказано в сообщении.
Уточняется, что правоохранителями изъяты и направлены на экспертизу предметы, «используемые в качестве оружия».
По сообщению прокуратуры, в конфликте участвовали, приблизительно, 15 человек. По предварительной информации стычка произошла из — за замечания, которое сделали одному мужчине из — за его «действий в отношении женщины».
Кроме того, в ходе «разборок» было три выстрела из травматического оружия, а два человека госпитализированы с ножевыми ранениями в область спины.
Полицией возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение вреда здоровью».
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