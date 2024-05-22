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Семерых участников конфликта с поножовщиной и стрельбой задержали в столице

В Москве задержаны семеро активных участников стычки на Медынской улице
22 мая 2024, 12:10
istockphoto.com/Dzurag

istockphoto.com/Dzurag

Семерых участников конфликта с поножовщиной и стрельбой задержали в столице. Об этом сообщают РИА Новости. Все произошло на Медынской улице.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции семь активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет», — сказано в сообщении.

Уточняется, что правоохранителями изъяты и направлены на экспертизу предметы, «используемые в качестве оружия».



По сообщению прокуратуры, в конфликте участвовали, приблизительно, 15 человек. По предварительной информации стычка произошла из — за замечания, которое сделали одному мужчине из — за его «действий в отношении женщины».
Кроме того, в ходе «разборок» было три выстрела из травматического оружия, а два человека госпитализированы с ножевыми ранениями в область спины.

Полицией возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение вреда здоровью».

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#россия
#москва
#полиция
#драка
#стрельба
В Ростовской области объявлен план «Перехват» из-за сбежавшего из воинской части солдата
В Ростовской области разыскивают самовольно покинувшего воинскую часть военного
22 мая 2024, 12:01

Фото: iStock/blinow61

В Ростовской области разыскивают военного, самовольно покинувшего воинскую часть Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 36-летний Муса сбежал из воинской части и скрылся на автомобиле с номерами Республики Чечня.

По предварительным данным, мужчина может быть вооружён пистолетом.

В Ростове был объявлен план «Перехват».

Ранее, 14 мая, план «Перехват» был объявлен в Петербурге после стрельбы у торгового центра «Сити Молл» в районе станции метро «Пионерская». Неизвестный в ходе конфликта на парковке открыл стрельбы из травматического пистолета, после чего скрылся с места преступления на автомобиле с московскими номерами.

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#ростовская область
#военные
#воинская часть
#розыск
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Юрий Гриценко может выйти на свободу: Детские травмы, женоненавистничество, смена ориентации
«Зеленоградский Чикатило» мог убивать из-за детской травмы и насилия в тюрьме
22 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/shalunx13

14 июня на свободу может выйти серийный убийца Юрий Гриценко, которого называют «Зеленоградский Чикатило». За время своей преступной деятельности он убил пять женщин и совершил 14 разбойных нападений.
Подробнее о жизни Гриценко, а также о его кровожадных преступлениях расскажет редакция «Радио 1».

Биография Юрия Гриценко


Гриценко родился 6 ноября 1962 года в городе Зеленоград. Как позже рассказали знакомые семьи маньяка, мальчик рос замкнутым и нелюдимым. Мать Гриценко была строгой и сильной по характеру женщиной, а его отец работал простым столяром.

Причиной его проблем с коммуникабельностью был комплекс неполноценности, Гриценко всю жизнь страдал от неуверенности в себе и безуспешно боролся с этим качеством. По мнению психиатров, строгий характер матери развил в Гриценко подобные комплексы, а позже привёл к женоненавистничеству.

Отслужив в армии, Гриценко пошёл работать в милицию, считая, что эта профессия уберёт его неуверенность в себе. Вскоре он женился, родились двое детей, но комплекс так и не исчез. Понимая это, Гриценко пристрастился к алкоголю. В алкогольном запале в нём выплёскивалось всё негативное, что в конечном итоге, возможно, и сделало Гриценко убийцей. Из правоохранительных органов Гриценко был уволен за пьянство.

Первое убийство Гриценко


Первой жертвой «Зеленоградского Чикатило» стала проститутка. В 1993 году он жестоко убил девушку лёгкого поведения при помощи сковороды. Как позже рассказал сам Гриценко, с женщиной он расправился за то, что она хотела обмануть его и обокрасть.

В 1993 году Гриценко был приговорён к 9 годам лишения свободы. В конце 2000 года убийца вернулся из колонии под Оренбургом, освободившись на 1,5 года раньше условно-досрочно.

Развод Гриценко с женой


Выйдя из колонии Гриценко зажил обычной жизнью. Он устроился в рыбный магазин «Океан» грузчиком. Гриценко продолжал пить и, когда перебарщивал с алкоголем, становился невменяемым, говорил, что его «клинит». Возможно, чрезмерное пристрастие к спиртному и стало поводом для разрыва отношений с женой. По другой версии, в местах лишения свободы его склонили к сексуальным отношениям с мужчинами, и, вернувшись на волю, он не смог жить нормальной семейной жизнью.

3 декабря 2001 года Гриценко развёлся со своей супругой. Известно, что он до последнего пытался наладить с ней отношения и не допустить развода.

Серия убийств Гриценко


4 апреля 2001 года Гриценко стал совершать нападения на женщин. Он наносил им сильные черепно-мозговые травмы ударами молотка. Всего за три апрельских дня он совершил пять нападений на женщин. Двух из них врачам спасти не удалось. Выжившие описать преступника не могли, так как Гриценко всегда нападал сзади. Все нападения Гриценко совершал в Зеленоградском лесопарке днём, когда люди возвращались с работы. Гриценко любил гулять по этому лесопарку, особенно в районе озера Чёрное. Гриценко временно залёг на дно, но уже в июне вновь начал совершать нападения на женщин. За лето он нанёс тяжкие черепно-мозговые травмы четырём женщинам. Местные газеты нагнетали обстановку. По всему Зеленограду были развешаны фотороботы, но они были крайне приблизительные.

К началу осени Гриценко совершил серию нападений на женщин в Зеленоградском лесопарке. На время преступления прекратились, так как Гриценко находился в психиатрической больнице, но 19 октября 2001 года он опять совершил нападение на женщину, на этот раз в Северном административном округе Москвы. В течение недели Гриценко избил молотком ещё трёх женщин. Но вскоре одна из жертв оказала сопротивление преступнику, вырвала у него молоток и убежала. Она чётко описала внешность преступника.

Арест Гриценко


19 ноября 2001 года преступник был задержан во время очередного нападения на женщину в московском парке Дружбы. Женщина стала кричать и, к счастью, на помощь её пришёл водитель автобуса. Гриценко накинулся на мужчину, но справиться с ним не смог. Спаситель скрутил маньяка и удерживал его до прибытия правоохранителей.

За восемь месяцев своей преступной деятельности Юрий Гриценко совершил 14 разбойных нападений и грабежей, 4 из которых закончились убийством. Вскоре преступник во всём признался. Судебно-медицинская экспертиза в апреле 2002 года признала его полностью вменяемым. В том же году Московский городской суд приговорил Юрия Гриценко к 22 годам лишения свободы. Верховный суд России оставил приговор без изменения.

Гриценко может выйти на свободу в июне


22 июня 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что 14 июня Гриценко могут выпустить на свободу. По информации СМИ, в колонии Гриценко вёл себя агрессивно, устраивал бунты, в результате чего получил одиночку в карцере СУС (строгие условия содержания) и провёл там 13 лет.

В настоящий момент 61-летнего серийного убийцу наблюдает психиатрическая комиссия. ​Освобождение Гриценко будет зависеть от их решения.

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#маньяк
#тюрьма
#зеленоград
#убийство
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МВД объявило в розыск художника и автора сайта «Уралнаш» Станислава Шминке
22 мая 2024, 11:50

Фото: iStock/???? ??????

Художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке объявили в розыск, следует из розыскной базы МВД России.
Отмечается, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Ранее в отношении него было возбуждено дело по статье о дискредитации ВС РФ.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск активистку Дарью Богданову. Уточнялось, что она является правнучкой советского лётчика Валерия Чкалова. В России ей грозит семь лет лишения свободы за высказывания о спецоперации на Украине. В отношении неё возбуждено уголовное о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет. В частности, она призывала ударить по Москве ядерным оружием для завершения конфликта.

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#розыск
#вс рф
#художник
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МВД Казахстана передало России сбежавшего два дня назад вора в законе Фурмана
МВД: Казахстан передал РФ вора в законе Степана Фурмана, сбежавшего 19 мая
22 мая 2024, 10:17

Фото: iStock/BrianAJackson

МВД Казахстана передало российским коллегам сбежавшего из России 19 мая криминального авторитета Степана Фурмана. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
Отмечается, что Фурмана передали сотрудникам уголовного розыска из Самарской области на границе двух государств. Его направили в самарский СИЗО.

В 2019 году в отношении Фурмана было заведено дело по статье Уголовного кодекса РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии, предусматривающей до 15 лет тюремного заключения. Ранее обвиняемый был неоднократно судим, а полиция Мурманска объявила его в международный розыск.

В 2021 году Фурман был задержан в Португалии, откуда его экстрадировали в Россию, что стало первым в истории случаем передачи этой страной подозреваемого по указанной статье. После этого преступник был взят под стражу.

Зимой этого года Мурманский областной суд оправдал Фурмана, после чего его освободили из-под стражи. Однако прокуратура обжаловала это решение, 20 мая Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге решил передать дело Фурмана на повторное рассмотрение.

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#казахстан
#россия
#мвд
#преступники
#криминал
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В доме в Костроме нашли труп шестилетней девочки
22 мая 2024, 10:14

Фото: iStock/Motortion

В жилом доме Костромы обнаружили труп шестилетней девочки, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации СМИ, трагическая находка была обнаружена вечером 21 мая в жилом доме по улице Волжская.

Предварительно, причина смерти ребёнка не носит криминальный характер.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, все подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения трупа ребёнка в реке Чурилиха в парке района Кузьминки на юго-востоке Москвы. Сейчас правоохранители просматривают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

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#следственный комитет
#труп
#ребёнок
#костромская область
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Беспилотник атаковал электричку на участке железной дороги Белгород — Наумовка
Гладков: БПЛА атаковал поезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка
22 мая 2024, 10:14

istockphoto.com/mouse_sonya

Беспилотник атаковал электричку на участке железной дороги Белгород — Наумовка Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, пострадавших нет, поскольку состав пустовал, но контактная сеть и путь повреждены.

«Сейчас движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (поселок Октябрьский) до станции Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей», — написал губернатор.

Чиновник отметил, что, если возникнет необходимость, на данном участке пустят дополнительный автобус.

«Как только движение пригородных поездов будет восстановлено, сразу сообщу», — добавил Гладков.

Ранее в Белгородской области в результате неосторожного обращения с боеприпасом пострадал семилетний ребенок. Его доставили в больницу.

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#россия
#белгородская область
#бпла
#telegram
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В Запорожье пьяные знакомые матери скинули детей с пятого этажа
22 мая 2024, 09:52

Фото: iStock/ViktorCap

В Запорожье мать оставила своих детей под присмотром пьяных знакомых, которые скинули малышей с балкона пятого этажа. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Сообщается, что трехлетний мальчик и годовалая девочка получили множественные ушибы. Мать отлучилась, доверив дочь и сына малознакомым людям. Они сбросили детей с балкона.

Сейчас мать разыскивает полиция. По факту происшествия проводится проверка. Дети в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что поезд дважды переехал школьника в метро в Казани. Все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав. Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника.

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#полиция
#проверка
#дети
#мать
#происшествия
#мальчик
#девочка
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Рейс Уфа – Новый Уренгой вынужденно сел в Тюмени из-за отказа автоматики
22 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/Sitikka

Пассажирский самолёт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Уфы в Новый Уренгой, экстренно сел в Тюмени, об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании «Ямал» при выполнении регулярного рейса YC-188 Уфа – Новый Уренгой доложил об отказе автоматики», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошёл 22 мая в 08:15 по местному времени. Экипаж самолёта заметил отказ автоматики и принял решение следовать в запасной аэропорт Тюмени.

Воздушное судно удалось благополучно посадить, никто из находившихся на борту не пострадал. Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

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#аэропорт
#прокуратура
#авиакомпании
#уфа
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Китайский турист приехал в Москву и отравился этиловым спиртом
22 мая 2024, 09:15

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Турист из Китая едва не скончался от отравления алкоголем в столичном отеле, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 43-летнего гостя из Китая обнаружили без сознания в отеле «Азимут» на Арбате. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, где констатировали тяжёлое отравление этиловым спиртом. Выяснилось, что он принял почти смертельную дозу алкоголя.

Уточняется, что для спасения жизни китайца его даже пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгкий, после чего выводить всю отраву из организма.

Китайца спасли, после чего строго-настрого запретили употреблять спиртные напитки.

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#туристы
#китай
#москва
#отравление
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