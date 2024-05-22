В доме в Костроме нашли труп шестилетней девочки

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В жилом доме Костромы обнаружили труп шестилетней девочки, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации СМИ, трагическая находка была обнаружена вечером 21 мая в жилом доме по улице Волжская.
Предварительно, причина смерти ребёнка не носит криминальный характер.
На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, все подробности случившегося устанавливаются.
Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения трупа ребёнка в реке Чурилиха в парке района Кузьминки на юго-востоке Москвы. Сейчас правоохранители просматривают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.
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Предварительно, причина смерти ребёнка не носит криминальный характер.
На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, все подробности случившегося устанавливаются.
Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения трупа ребёнка в реке Чурилиха в парке района Кузьминки на юго-востоке Москвы. Сейчас правоохранители просматривают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.
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Евгения Парфентьева