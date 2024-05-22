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В доме в Костроме нашли труп шестилетней девочки

22 мая 2024, 10:14
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В жилом доме Костромы обнаружили труп шестилетней девочки, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации СМИ, трагическая находка была обнаружена вечером 21 мая в жилом доме по улице Волжская.

Предварительно, причина смерти ребёнка не носит криминальный характер.



На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, все подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения трупа ребёнка в реке Чурилиха в парке района Кузьминки на юго-востоке Москвы. Сейчас правоохранители просматривают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

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#следственный комитет
#труп
#ребёнок
#костромская область
МВД Казахстана передало России сбежавшего два дня назад вора в законе Фурмана
МВД: Казахстан передал РФ вора в законе Степана Фурмана, сбежавшего 19 мая
22 мая 2024, 10:17

Фото: iStock/BrianAJackson

МВД Казахстана передало российским коллегам сбежавшего из России 19 мая криминального авторитета Степана Фурмана. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
Отмечается, что Фурмана передали сотрудникам уголовного розыска из Самарской области на границе двух государств. Его направили в самарский СИЗО.

В 2019 году в отношении Фурмана было заведено дело по статье Уголовного кодекса РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии, предусматривающей до 15 лет тюремного заключения. Ранее обвиняемый был неоднократно судим, а полиция Мурманска объявила его в международный розыск.

В 2021 году Фурман был задержан в Португалии, откуда его экстрадировали в Россию, что стало первым в истории случаем передачи этой страной подозреваемого по указанной статье. После этого преступник был взят под стражу.

Зимой этого года Мурманский областной суд оправдал Фурмана, после чего его освободили из-под стражи. Однако прокуратура обжаловала это решение, 20 мая Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге решил передать дело Фурмана на повторное рассмотрение.

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#казахстан
#россия
#мвд
#преступники
#криминал
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Беспилотник атаковал электричку на участке железной дороги Белгород — Наумовка
Гладков: БПЛА атаковал поезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка
22 мая 2024, 10:14

istockphoto.com/mouse_sonya

Беспилотник атаковал электричку на участке железной дороги Белгород — Наумовка Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, пострадавших нет, поскольку состав пустовал, но контактная сеть и путь повреждены.

«Сейчас движение всех пригородных поездов от станции Толоконное (поселок Октябрьский) до станции Наумовка приостановлено до устранения технических неисправностей», — написал губернатор.

Чиновник отметил, что, если возникнет необходимость, на данном участке пустят дополнительный автобус.

«Как только движение пригородных поездов будет восстановлено, сразу сообщу», — добавил Гладков.

Ранее в Белгородской области в результате неосторожного обращения с боеприпасом пострадал семилетний ребенок. Его доставили в больницу.

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#россия
#белгородская область
#бпла
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В Запорожье пьяные знакомые матери скинули детей с пятого этажа
22 мая 2024, 09:52

Фото: iStock/ViktorCap

В Запорожье мать оставила своих детей под присмотром пьяных знакомых, которые скинули малышей с балкона пятого этажа. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Сообщается, что трехлетний мальчик и годовалая девочка получили множественные ушибы. Мать отлучилась, доверив дочь и сына малознакомым людям. Они сбросили детей с балкона.

Сейчас мать разыскивает полиция. По факту происшествия проводится проверка. Дети в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что поезд дважды переехал школьника в метро в Казани. Все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав. Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника.

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#полиция
#проверка
#дети
#мать
#происшествия
#мальчик
#девочка
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Рейс Уфа – Новый Уренгой вынужденно сел в Тюмени из-за отказа автоматики
22 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/Sitikka

Пассажирский самолёт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Уфы в Новый Уренгой, экстренно сел в Тюмени, об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании «Ямал» при выполнении регулярного рейса YC-188 Уфа – Новый Уренгой доложил об отказе автоматики», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошёл 22 мая в 08:15 по местному времени. Экипаж самолёта заметил отказ автоматики и принял решение следовать в запасной аэропорт Тюмени.

Воздушное судно удалось благополучно посадить, никто из находившихся на борту не пострадал. Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

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#аэропорт
#прокуратура
#авиакомпании
#уфа
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Китайский турист приехал в Москву и отравился этиловым спиртом
22 мая 2024, 09:15

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Турист из Китая едва не скончался от отравления алкоголем в столичном отеле, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 43-летнего гостя из Китая обнаружили без сознания в отеле «Азимут» на Арбате. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, где констатировали тяжёлое отравление этиловым спиртом. Выяснилось, что он принял почти смертельную дозу алкоголя.

Уточняется, что для спасения жизни китайца его даже пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгкий, после чего выводить всю отраву из организма.

Китайца спасли, после чего строго-настрого запретили употреблять спиртные напитки.

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#туристы
#китай
#москва
#отравление
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Стала известна история автомобиля, на котором террористы пытались сбежать из «Крокуса»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов* задолжал ФССП около 5 тысяч рублей
22 мая 2024, 08:07

Фото: РИА Новости

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов задолжал ФССП около 5 тысяч рублей за нарушение правил управления автомобилем, об этом стало известно РИА Новости.
Как удалось выяснить агентству, 23 января 2024 года Исломов* получил штраф в размере 4890 рублей за управление автомобилем Renault Symbol в Тверской области. Именно на этом автомобиле Исломов* с сообщниками атаковал «Крокус Сити Холл» 22 марта. За рулём этого транспортного средства террористы пытались скрыться и попасть на Украину.

Уточняется, что исполнительное производство было заведено 18 апреля, то есть после теракта. Штраф не оплачен, говорится в базе данных ФССП. Согласно сервису Avtoface, из-за этого 22 апреля машина Renault Symbol попала под ограничения – запрет регистрационных действий.

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#крокус сити холл
#теракт
#автомобиль
#штраф
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В Кузбассе трое подростков за деньги подожгли релейный шкаф на железной дороге
В Кузбассе задержали трёх подростков за диверсию на железной дороге
22 мая 2024, 06:42

Фото: istock / AlexRaths

Три подростка из Кемеровской области задержаны за поджог релейного шкафа на железной дороге по заданию незнакомца в интернете за 60 тысяч рублей. Об этом информирует «МВД Медиа».
«В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали троих подозреваемых в городе Белово. Ими оказались 16-летние местные жители... Несовершеннолетние рассказали, что преступление совершили по указанию незнакомца, который предложил за такое противоправное деяние 60 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Юноши также сообщили, что нашли объявление о криминальном заработке в сети. Через время им прислали инструкции с планом действий по поджогу оборудованию на железной дороге.

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). Подростки арестованы на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянку отправили в колонию за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Турции допустили гибель Раиси в результате диверсии
Турецкий политик Перинчек допустил, что Раиси погиб из-за диверсии
22 мая 2024, 06:19

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Лидер турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек призвал не удивляться, если авиакатастрофа, в которой погиб президент и глава МИД Ирана, окажется диверсией. Соотвествующее заявление он в разговоре с Aydınlık.
Перинчек допустил гибель иранского лидера в результате диверсии и обратил внимание, что доверяет словам властей государства по данному вопросу. Он напомнил, что Иран назвал катастрофу несчастным случаем.

«Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство. Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма», — отметил политик.
Перинчек также отметил, что Раиси не был обеспечен должной охраной безопасности, соответствующей для его статуса. Из этого необходимо извлечь «горькие» уроки не только правительству Ирана, но и лидерам других стран.

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#иран
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Россиянку отправили в колонию за госизмену и шпионаж в пользу Украины
В Забайкалье женщину приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Украины
22 мая 2024, 06:03

Фото: istock / AMilkin

Забайкальский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы женщину, причастную к совершению госизмены в форме шпионажа в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
«Суд признал Сулимову А.Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на 1 год», — сказано в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.

Забайкалку задержали в октябре 2023 года по подозрению в госизмене. По данным следствия, девушка по заданию спецслужбы Украины собирала и передавала материалы, которые содержали информацию о передвижении по территории региона военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО на Украине.

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