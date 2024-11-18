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Неизвестные попытались захватить Абхазское государственное телевидение

Фото: istockphoto/simpson33

Фото: istockphoto/simpson33

В Сухуме группа неизвестных попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании. Инцидент произошёл в ночь на 18 ноября.
Об этом сообщили в информационном центре президента республики. Указывается, что вскоре после полуночи к зданию телекомпании подъехала группа лиц, предположительно представляющих оппозиционные силы. Они попытались установить контроль над вещанием.

Охранники здания были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух. Это успокоило обстановку и позволило предотвратить развитие конфликта.



Позже в пресс-службе президента Абхазии добавили, что неизвестные люди на автомобилях открыли стрельбу в воздух в непосредственной близости от телестудии. В релизе отмечается, что целью таких действий является запугивание сотрудников государственного телевидения и оказание давления на редакцию.

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Опубликованы новые подробности ликвидации летчика-перебежчика Кузьминова
Politico: летчика-перебежчика Кузьминова застрелили двое нападавших
18 ноября 2024, 10:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году военный вертолет Ми-8, застрелили двое нападавших на парковке. Об этом сообщает газета Politico.
«Многие детали ликвидации Кузьминова остаются неясными, однако на данный момент известно, что нападение совершили двое неизвестных в городе Вильяхойоса на парковке перед жилым домом, в котором жил летчик-предатель», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Кузьминов пытался убежать от своих убийц, но в какой-то момент упал. После убийства неизвестные, предположительно, сели в автомобиль своей жертвы и переехали Кузьминова, выезжая с парковки. Позже машину обнаружили сгоревшей в 20 километрах от города.

Напомним, труп Кузьминова обнаружили 17 февраля в испанском муниципалитете Вильяхойоса. В мужчину выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине.

В августе 2023 года Кузьминов угнал российский военный вертолёт Ми-8 из Курска, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. Двое лётчиков, которые находились на борту с Кузьминовым, были убиты.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#вертолёт
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Жительница Ногинска и её дочь погибли из-за неисправной газовой колонки
18 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock / Evgen_Prozhyrko

В Ногинске женщина и её дочь скончались, возможно, от отравления угарным газом. Установление обстоятельств их смерти контролирует прокуратура, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«В понедельник утром в квартире на ул. Третьего Интернационала в городе Ногинске обнаружили тела 14-летней девочки и её матери без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, они отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки», – отметили в пресс-службе.
Как говорится в сообщении, Ногинская городская прокуратура контролирует расследование всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования возбуждённого уголовного дела.

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#прокуратура
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#подмосковье
#московская область
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В Калужской области задержали россиянина, готовившего бомбы для терактов
18 ноября 2024, 10:06

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Калужской области задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб изготавливал взрывные устройства для проведения терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, украинские спецслужбы завербовали россиянина в октябре 2023. По их заданию мужчина создал лабораторию в своем загородном доме, где производил взрывчатые вещества. Далее он передавал СВУ другим людям для совершения терактов в Белгороде и Брянске во время президентских выборов в России в марте 2024 года. Кроме того, изготовленные им бомбы должны были использоваться для подрыва газораспределительной подстанции в Туле. Тогда теракты удалось предотвратить.

При обыске у россиянина изъяли готовое СВУ общей массой 4,8 килограмма, а также патроны и оружие, а также телефон по которому он связывался с украинскими спецслужбами.

По данному факту следственное подразделение УФСБ России по Калужской области возбудило уголовное дело.

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#дело
#оружие
#уголовное дело
#фсб
#мужчина
#рф
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В Подмосковье задержали мошенника, забравшего у пенсионерки 2,5 млн рублей
18 ноября 2024, 09:32

Фото: iStock/choochart choochaikupt

19-летнего жителя Казани задержала полиция Наро-Фоминского округа по подозрению в участии в мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«69-летней жительнице Наро-Фоминского округа позвонил некто, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сказал, что злоумышленники пытаются взять на неё кредит. Чтобы «предотвратить преступление», она велел женщине обналичить все её накопления, а также взять два кредита в разных банках и разместить всю полученную сумму «на безопасных счетах». Женщина так и сделала, общая сумма ущерба составила два с половиной миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что размещённые пенсионеркой деньги были обналичены в Казани. Во время служебной командировки в столицу Татарстана подмосковные полицейские задержали «обнальщика» — 19-летнего местного жителя. Он рассказал, что нашёл работу через интернет.

В его обязанности входило снимать деньги с одних счетов и класть на другие. За каждую операцию он получат 5 тысяч рублей. Банковские карты, с которых он снимал деньги, ему привозил курьер или он брал их из тайников-закладок по указанным работодателями координатам.

Задержанного до суда оставили под стражей. Сейчас полиция разыскивает других членов банды мошенников.

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#наро-фоминск
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#полиция
#мвд московской области
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Глава уголовного розыска Иркутской области случайно убил человека во время охоты
18 ноября 2024, 09:12

Фото: iStock/IndiaUniform

Глава управления уголовного розыска Иркутской области полковник Андрей Жбанов случайно убил человека во время охоты, пишет Baza.
По данным издания, 16 ноября 52-летний Жбанов в составе 13 охотников приехал в лес в районе деревни Баганта. Мужчины разделились на две группы: загонщиков и стрелков. Все они были расставлены по номерам.

В какой-то момент Жбанов выстрелил из своего ружья в сторону, где должен был находиться зверь, однако попал в грудь 62-летнего загонщика. Он скончался на месте.

В тот же день на Жбанова завели уголовное дело. Пока его отпустили домой под подписку о невыезде.

В Башкирии произошла трагедия с молодыми парнями, недавно вернувшимися из армии. Один из них погиб, а другой был госпитализирован. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#мужчины
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Собянин сообщил об еще одном сбитом БПЛА
Собянин: еще один БПЛА уничтожен в Павлово-Посадском городском округе
18 ноября 2024, 06:41

Фото: istockphoto.com/ru/RamonCast

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что подразделения ПВО Министерства обороны в районе Павлово-Посадского городской районе сбили еще один беспилотник, летевший в стороны столицы.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Других подробностей он не сообщил.

Ранее Сергей Собянин объявил об уничтожении беспилотника в районе Раменского городского округа. По предварительным данным, в результате пострадавшие и повреждения отсутствуют.

До этого, 10 ноября, силы ПВО Минобороны России за несколько часов уничтожили 32 БПЛА в Подмосковье. Атака была крупнейшей с начала специальной военной операции России на Украине. Система ПВО работала в городском округе Раменское, Домодедове и Коломне. В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин подчеркнул, что реакция России на все атаки на ВСУ – это наступление в зоне проведения СВО.

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Над российским регионом уничтожили 26 беспилотников
Богомаз: силы ПВО сбили 26 БПЛА над Брянской областью
18 ноября 2024, 03:55

Фото: iStock/Diy13

Силы ПВО сбили 26 БПЛА над Брянской областью. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В настоящее время силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены двадцать шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – заявил губернатор.

Он подчеркнул, что силы ПВО принимают все необходимые меры для защиты территории. О каких-либо пострадавших или повреждениях не сообщалось.

Ранее Богомаз сообщал, что попытки атаки беспилотников импульсивны. Он призвал граждан соблюдать необходимые меры безопасности.

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#пво
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Житель Жуковского угнал маршрутку и стал виновником ДТП
17 ноября 2024, 18:53

Фото: iStock/ Apriori1

В подмосковном Жуковском мужчина стал виновником ДТП, проинформировал телеграм-канал Mash.
Житель Жуковского накинулся на водителя маршрутки, дальше выгнал всех находившихся в салоне пассажиров и угнал транспортное средство. Потом он устроил побег сразу от нескольких машин правоохранительных органов.

Угонщик общественного транспорта вылетел на повороте на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль. По предварительной информации, водитель иномарки в результате дорожно-транспортного-происшествия отделалась лишь лёгким испугом, а у виновника происшествия «разбито лицо».

Ранее стало известно, что в Лидсе, Великобритания, две пожилые женщины сорвали угон мотоцикла мужчинами в масках. Они обратили их в бегство. Двое парней заехали на парковку на мопеде, один из них молотком пытался сбить замок с колеса мотоцикла.

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На Урале пнувший с разбегу девочку подросток отправлен под домашний арест
17 ноября 2024, 17:21

Фото: istockphoto/asiandelight

Подростка, с разбегу пнувшего в живот девочку в школе в Нижних Серёгах Свердловской области, отправлен под домашний арест. Срок наказания — до 15 января 2025 года.
Ранее в СМИ и местных пабликах получило распространение видео, на котором можно увидеть, как подросток разбегается и пинает школьницу, стоящую у окна. За кадром слышен голос ещё одной учащейся, которая подстрекает хулигана. Инцидент произошёл 11 ноября.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц). Позже агрессивного подростка задержали и предъявили ему обвинение. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении администрации школы.

Суд избрал в отношении 14-летнего подростка меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 15 января 2025 года.

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