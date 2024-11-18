Неизвестные попытались захватить Абхазское государственное телевидение

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В Сухуме группа неизвестных попыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании. Инцидент произошёл в ночь на 18 ноября.
Об этом сообщили в информационном центре президента республики. Указывается, что вскоре после полуночи к зданию телекомпании подъехала группа лиц, предположительно представляющих оппозиционные силы. Они попытались установить контроль над вещанием.
Охранники здания были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух. Это успокоило обстановку и позволило предотвратить развитие конфликта.
Позже в пресс-службе президента Абхазии добавили, что неизвестные люди на автомобилях открыли стрельбу в воздух в непосредственной близости от телестудии. В релизе отмечается, что целью таких действий является запугивание сотрудников государственного телевидения и оказание давления на редакцию.
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Охранники здания были вынуждены произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух. Это успокоило обстановку и позволило предотвратить развитие конфликта.
Позже в пресс-службе президента Абхазии добавили, что неизвестные люди на автомобилях открыли стрельбу в воздух в непосредственной близости от телестудии. В релизе отмечается, что целью таких действий является запугивание сотрудников государственного телевидения и оказание давления на редакцию.
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Александр Бойцов