В Донецке произошел блэкаут из-за прилета по энергообъекту

17 ноября 2025, 00:23

Жители Донецка остались без света из-за удара по подстанции

Фото: istockphoto / happyphoton

В Донецке и других ближайших населенных пунктах ДНР пропало электричество. Об этом сообщает корреспондент RT.





По предварительным данным, Вооруженные силы Украины нанесли (ВСУ) удар по подстанции, которая питала город. Кроме того, без света остались жители Макеевки и Ясиноватой.



«Была яркая вспышка, и потом пропал свет: во многих районах Донецка и Макеевки нет электричества после налёта дронов ВСУ», — сообщил спецкор Александр Пискунов.