Неизвестные прислали военкору Скутиной букет цветов со взрывчаткой в ЛНР

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В ЛНР неизвестные попытались убить военного корреспондента Ксению Скутину, ей доставили букет цветов, начиненный пятью кг взрывчатки. Об этом пишет Mash на Донбассе.
Женщина приехала на Донбасс из Сургута и работает военкором добровольческого отряда «Небесные воины», а также является оператором БПЛА. За свою работу она удостоена трех орденов и двух медалей. А в воскресенье она готовится получить орден Мужества.
Согласно данным издания, неделю назад Ксения переехала в новую квартиру, адрес которой знали только самые близкие люди. В среду ей вдруг привезли букет цветов в ведре и оставили у двери. Заподозрив неладное журналист надела бронежилет, сняла с кровати матрас, вышла на балкон и прикрылась им. Уже после этого она вызвала саперов, которые нашли в ведре с цветами самодельную бомбу.
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