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Неизвестные прислали военкору Скутиной букет цветов со взрывчаткой в ЛНР

05 сентября 2024, 17:27
Фото: iStock/Marina Komrakova

Фото: iStock/Marina Komrakova

В ЛНР неизвестные попытались убить военного корреспондента Ксению Скутину, ей доставили букет цветов, начиненный пятью кг взрывчатки. Об этом пишет Mash на Донбассе.


Женщина приехала на Донбасс из Сургута и работает военкором добровольческого отряда «Небесные воины», а также является оператором БПЛА. За свою работу она удостоена трех орденов и двух медалей. А в воскресенье она готовится получить орден Мужества.

Согласно данным издания, неделю назад Ксения переехала в новую квартиру, адрес которой знали только самые близкие люди. В среду ей вдруг привезли букет цветов в ведре и оставили у двери. Заподозрив неладное журналист надела бронежилет, сняла с кровати матрас, вышла на балкон и прикрылась им. Уже после этого она вызвала саперов, которые нашли в ведре с цветами самодельную бомбу.

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#донбасс
В Богородском округе загорелся лес, поджигателей нашли
05 сентября 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл на территории Кудиновского участкового лесничества в одном километре от посёлка Зелёный Богородского городского округа, возгорание удалось оперативно потушить, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание площадью 0,01 гектара было обнаружено в ходе наземного патрулирования. На место немедленно отправили пять лесных пожарных и три единицы спецтехники. На ликвидацию огня ушёл час», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Виновные в поджоге уже установлены, материалы по делу направлены в надзорные органы.

В областном Комлесхозе напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. В некоторых случаях возможно привлечение виновного к уголовной ответственности и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#комитет лесного хозяйства мо
#поджог
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Самый пошлый заказ в жизни: московского курьера попросили отвезти интим-игрушку с наркотиками
Baza: в Москве курьера попросили доставить интим-игрушку с наркотиками внутри
05 сентября 2024, 17:37

Фото: iStock/nirat

Московского курьера попросили доставить интим-игрушку якобы на день рождения подруги, но внутри оказался сверток с наркотиками. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Посылку он отнес в полицию, указано в материале.
По данным издания, курьер провел в ожидании получателя больше 20 минут, а пакет с посылкой ему не понравился сразу, потому он и решил отнести его в полицию — на всякий случай. Оказалось, что интуиция не подвела молодого человека — внутри интим-игрушки полицейские нашли сверток с наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Москве напали с ножом на курьера верхом на электровелосипеде. В ходе перебранки его ранили в живот. Нападавшие сбежали, а доставщика увезли в больницу.

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#человек
#полицейские
#доставка
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«Очень хотела в Европу»: бездетная пара из Германии убила беженку-украинку, чтобы забрать ее дочь
05 сентября 2024, 17:11

Фото: iStock/bedya

Семейной паре из Германии предъявлено обвинения в убийстве украинской женщины, ее матери, а также в похищении новорожденной девочки, которую они собирались воспитать как свою. О том, как беженка с Украины и ее мать стал жертвами бездетной немецкой семьи расскажет редакция «Радио 1».

Семья из Германии познакомилась с украинками в чате


Бездетная семейная пара из Германии завела дружбу с беременной женщиной и её матерью в популярном мессенджере. Узнав о том, что девушка находится в Германии вместе с матерью в статусе беженцев, супруги решили убить их, а ребенка, которого вынашивала молодая украинка, забрать себе.

Убийство беженок с Украины

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Вскоре девушка родила девочку, о чем рассказала своим новым знакомым. Тогда немецкая пара пригласила женщин отпраздновать рождение ребенка в ресторан. Во время ужина супруги добавили успокаивающее средство в напитки двух женщин. Когда пожилая мать почувствовала себя плохо, они предложили отвезти её в медицинское учреждение, а молодую мать пригласили к себе домой.

По сведениям прокуратуры, мужчина повёз пожилую женщину к озеру, где несколько раз нанёс ей удары по голове предметом, а затем сбросил её в воду.

Аналогичным способом жители Германии избавились от матери ребенка. После этого пара подожгла тело и вернулась домой с новорожденным.

«За что боролась», «Видимо, она очень хотела в Европу», — комментируют трагедию пользователи Сети.


Уголовное дело


В марте 2024 года семейная пара предстала перед судом. По словам обвиняемых, причиной для двойного преступления стало их «давнее, не осуществившееся желание иметь дочь». Оказалось, что у супругов есть трое сыновей. Сосед семейства рассказал на суде, что ранее мужчина сообщил ему, что они ждут рождение дочери. При этом его супруга беременна не была.

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#беженцы
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Стала вдовой на третий день: семейное путешествие молодоженов из Иркутска закончилось трагедией
05 сентября 2024, 16:26

Фото: iStock/Serhii Sobolevskyi

20 августа в Иркутской области произошла трагедия: в страшном ДТП погиб молодой парень. Чудовищная авария произошла вскоре после свадьбы молодоженов. О том, как оборвалась жизнь 24-летнего Ивана, и кто в этом виноват – читайте в материале «Радио 1».

Свадьба молодоженов из Иркутска


Молодожены Иван и Инна познакомились 2013 году, находясь на лечении в одной больнице. В 2024 году пара решила узаконить отношения.

«Свадьба была великолепной! А вот про медовый месяц мы даже не задумывались. На наше торжество в Забайкалье прибыли друзья из Иркутска и пригласили нас к ним, чтобы показать Байкал. Мы, конечно, согласились», – поделилась Инна с журналистами «КП – Иркутск».

Молодожены отправились в поездку на автомобили Subaru вместе с друзьями. Сначала они провели время в Иркутске, а 20 августа решились поехать в Листвянку, к озеру Байкал. Поездка прошла без инцидентов: они собрали множество сувениров, катались на катере и посетили зоопарк. Ночевать на месте они не собирались, поэтому к вечеру вернулись обратно.

Инна признается, что в начале хотела занять правое заднее пассажирское место, чтобы любоваться пейзажами. Но по непонятной причине Иван стал настаивать, чтобы она села слева. Спорить по этому пустяку не стали, и она уступила.


Смертельное ДТП

Фото: iStock/Dmitry Alferov

За рулем был друг пары, который был совершенно трезв. Скорость автомобиля была немаленькой, что, похоже, и сыграло ключевую роль. На одной из горок авто внезапно подняло, и при приземлении на неровной дороге водитель потерял контроль. Инна запомнила момент, когда машина стремительно врезалась в деревья, затем – удар и хруст веток. Когда все утихло, она увидела мужа без сознания, сидящего в странной позе.

Один из случайных прохожих помогла девушке выбраться из машины, предложив свою помощь.

«Он вытащил меня через окно. После того как освободилась, я побежала к Ивану», – рассказывала девушка.

Дверь со стороны ее мужа застряла, и она пыталась его извлечь, но безуспешно.

Прибывшие на место аварии спасатели и медики сообщили, что мужчина, к сожалению, скончался на месте из-за тяжёлого удара. Друг пары, который находился за рулем, очень сожалел о произошедшем и просил у девушки прощение. В настоящее время с ним работают правоохранители.

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#иркутск
#удар
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Ярославский депутат на «Танке» врезалась в автобус
Восемь человек пострадали в ДТП с депутатом Ярославской облдумы
05 сентября 2024, 16:11

Фото: iStock/conejota

Зампредседателя комитета Ярославской областной думы по образованию и туризму Марина Степанова устроила ДТП в Рыбинке, не уступив дорогу автобусу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Отмечается, что авария произошла в Рыбинске. Депутат ехала на внедорожнике TANK и не уступила дорогу автобусу. Со всей скорости она врезалась в пассажирский транспорт. В результате этого пострадали восемь человек, в числе которых сама депутат, водитель автобуса и шесть пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы в больницы области.

Также выяснилось, что Степанова не оплатила 23 штрафа, большинство из которых выписаны за превышение скорости.

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#депутат
#автобус
#авария
#госпитализация
#пострадавший
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Экс-банкиру Кононову дали 12 лет за хищение у хоккеиста Радулова более 1,6 млрд
05 сентября 2024, 16:09

Фото: istock/Michał Chodyra

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего банкира Сергея Кононова за хищение денежных средств «Транснационального банка», в том числе более 1,6 млрд рублей со счета хоккеиста Александра Радулова. Об этом сообщает РИА Новости. Кононова признали виновным в нескольких эпизодах части 4 статьи 159 УК: Мошенничество, указано в материале.
«Суд приговорил Кононова к 12 годам лишения свободы», — заявили в суде.
В апреле 2015 года, когда у «Транснационального банка» отозвали лицензию, на счету у хоккеиста Радулова было около 20 миллионов долларов. Сначала ему пообещали вернуть деньги и даже заключили контракт о постепенной выплате, однако вскоре переводы остановились. После арбитражный суд обязал Кононова выплатить спортсмену весь долг вместе с процентами — порядка 25 миллионов долларов.

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#суд
#деньги
#контракт
#банк
#лицензии
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Открывший огонь по полицейским в Мюнхене оказался исламистом
Bild: стрелявший по полицейским у консульства Израиля в Мюнхене был исламистом
05 сентября 2024, 15:53

Фото: iStock/CatEyePerspective

Мужчина, устроивший стрельбу рядом с генконсульством Израиля в Мюнхене, известен как исламист. Об этом сообщает газета Bild.
Отмечается, что 18-летний Эмре И. родился в Австрии. На автомобиле он приехал в Мюнхен, где открыл огонь по полицейским из многозарядной винтовки.

В четверг, в районе 10:00 мск, мужчина подъехал к полицейскому посту у здания центра истории национал-социализма вблизи генконсульства Израиля. После этого он начал стрелять по сотрудникам полиции, которые, в свою очередь, ранили его ответным огнём.

Позднее глава МВД Баварии Йоахим Херрман сообщил о гибели подозреваемого от полученных ранений. В результате инцидента ни один полицейский не пострадал.

Также подчеркнём, что стрельба произошла в годовщину теракта на летних олимпийских играх в Мюнхене. В этот день в 1972 году боевики из Палестины убили двоих и взяли в заложники девять членов сборной Израиля.

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В Подмосковье женщина зарезала сожителя, отсидевшего за то, что сломал ей челюсть

В Москве молодой человек пырнул ножом курьера
#германия
#израиль
#посольство
#стрельба
#полицейские
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В Москве молодой человек пырнул ножом курьера
В Москве задержали 19-летнего парня, пырнувшего ножом курьера
05 сентября 2024, 15:02

Фото: iStock/zoka74

В Москве 19-летний парень напал с ножом на курьера. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».
Отмечается, что инцидент произошёл на Измайловском бульваре. Мужчина вместе с другом шёл по улице и в какой-то момент вступил в конфликт с проезжающим на электровелосипеде курьером. В ходе перебранки он достал нож и напал с ним на доставщика, ранив его в живот. После этого он вместе со знакомым скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Раненый мужчина самостоятельно обратился в больницу. По заключению врачей, его здоровью был причинён тяжкий вред.

Позднее полицейским удалось задержать напавшего. У него изъяли нож. Также выяснилось, что он ранее был судим.

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#москва
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#задержание
#полиция
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Умерла участница Олимпиады, которую поджег бойфренд
Участница Олимпийских игр Чептегей скончалась после нападения ее бойфренда
05 сентября 2024, 14:58

Фото: iStock/jorgeantonio

Угандийская бегунья Ребекка Чептегей, участвовавшая в марафоне на Олимпийских играх в Париже, скончалась после того, как была госпитализирована с ожогами 75% тела в результате нападения своего бойфренда. Об этом написала Федерация легкой атлетики Уганды в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что 33-летняя Чептегей стала жертвой нападения своего бойфренда, который облил ее бензином и поджег. Он также получил серьезные ожоги. Инцидент произошел в воскресенье в доме бегуньи на западе Кении, когда ее дети находились в церкви. Соседи смогли вмешаться и спасти пару.

«Мы глубоко опечалены кончиной нашей спортсменки Ребекки Чептегей, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие акты и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром», — говорится в сообщении федерации.

Ранее сообщалось, что Илья Орлов, который был найден со следами пыток в Таиланде в южном районе туристического острова Пхукет, стремился к духовному просветлению и практиковал «сухое голодание». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
#инцидент
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