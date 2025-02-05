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Неизвестные сообщили о минировании Павелецкого вокзала в Москве Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя в столичных экстренных службах.
На месте работают оперативные службы. Силовики уже приступили к проверке всех помещений здания.
Отмечается, что эвакуация людей не производилась.
Есть вероятность, что сообщение о минировании вокзала ложное. Подобные звонки начали поступать в полицию с конца 2019 года. Они затрагивают метро, вокзалы, аэропорты, школы, детсады, торговые центра, больницы, инфраструктуру железных дорог и иные объекты. Угрозы взрывов ни разу не подтверждались, однако по закону правоохранители обязаны проверить объекты, потенциально находящиеся в опасности, после получения таких сообщений.
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Отмечается, что эвакуация людей не производилась.
Есть вероятность, что сообщение о минировании вокзала ложное. Подобные звонки начали поступать в полицию с конца 2019 года. Они затрагивают метро, вокзалы, аэропорты, школы, детсады, торговые центра, больницы, инфраструктуру железных дорог и иные объекты. Угрозы взрывов ни разу не подтверждались, однако по закону правоохранители обязаны проверить объекты, потенциально находящиеся в опасности, после получения таких сообщений.
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Анастасия Чинкова