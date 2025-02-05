Премьер Швеции назвал стрельбу в школе Эребру самой страшной в истории страны

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Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал назвал массовую стрельбу в школе Эребру самой страшной в истории страны. Слова с пресс-конференции политика передает ТАСС.
«Трудно осознать масштабы произошедшего сегодня. Сегодня мы стали свидетелями жестокого и смертоносного насилия против совершенно невинных людей. Это самая страшная массовая стрельба в истории Швеции», — сказал Кристерссон.
Также свои соболезнования пострадавшим в трагедии выразил король страны Карл XVI Густав. В своем комментарии о происшествии министр юстиции Гуннар Стреммер сказал, что о подобном многие читали в новостях из других стран и никто не ожидал подобного в Швеции. По его словам, трагедия оставит огромный след в обществе.
Напомним, что в шведском городе Эребру около 10 человек были застрелены в школе для взрослых 35-летним мужчиной. Мотивы убийцы на данный момент неизвестны. Самого мужчина был застрелен на месте происшествия.
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