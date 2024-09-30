Неизвестные совершили несколько налетов на ресторан русской кухни в Таиланде

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В Таиланде неизвестные совершили два налета на ресторан русской кухни. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По информации полиции, нападавшие — недовольные толпами русских туристов иностранцы.
Издание отмечает, что двое мужчин на мотоциклах глубокой ночью обстреляли из травматического оружия ресторан «Birds» в районе Банг-Тао, разбив стекла. Через полчаса к заведению подъехал еще один мужчина, бросил в окно камень и скрылся.
По данным SHOT, хозяева ресторана переехали в Таиланд из России, в меню их заведения — блины, борщ, окрошка, оливье и пельмени.
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