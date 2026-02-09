09 февраля 2026, 07:13

SHOT: неизвестные угрожают взорвать башню «Москва-Сити»

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

Группа мужчин устроила дебош в небоскрёбе ЖК «Neva Towers» в Москве. Около здания дежурят машины с мигалками, сообщает SHOT.