Неизвестные угрожают взорвать башню «Москва-Сити»
Группа мужчин устроила дебош в небоскрёбе ЖК «Neva Towers» в Москве. Около здания дежурят машины с мигалками, сообщает SHOT.
Очевидцы в беседе с изданием рассказали, что экстренные службы приехали на срочный вызов о минировании в 1-м Красногвардейском проезде. По предварительной инстанции, в 759-х апартаментах прошла громкая вечеринка. Позже участники тусовки начали названивать в разные ведомства, угрожая взрывом. При этом сотрудников экстренных служб они обещали покалечить и убить, пишет канал.
Причины такого поведения пока неизвестны. Предположительно, группа мужчин находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские пытаются вступить с ними в контакт, однако компания отказывается отвечать на вопросы и вести какой-либо диалог с людьми в форме.
