Неизвестные устроили перестрелку в дагестанском городе
В дагестанском Кизляре на проспекте Победы вооруженные люди открыли стрельбу. Перестрелка произошла возле бургерной, пишет Telegram-канал Mash Gor со ссылкой на свидетелей.
Согласно очевидцам, группа людей с оружием приехала к месту происшествия на автомобиле Lada Granta, затем открыла огонь по водителю и пассажирам Toyota Camry. После участники стрельбы скрылись.
В распоряжении Telegram-канала Mash Gor имеется видеозапись с места событий: на ней видна ночная площадь, заполненная людьми, а также прибывшие машины МВД.
На данный момент официальной информации о причинах инцидента, возможных пострадавших или задержанных не поступало.
Читайте также: