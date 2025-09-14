Неизвестные устроили перестрелку в дагестанском городе

14 сентября 2025, 23:40

Mash Gor: На проспекте Победы в Кизляре произошла стрельба около бургерной

Фото: iStock/nixki

В дагестанском Кизляре на проспекте Победы вооруженные люди открыли стрельбу. Перестрелка произошла возле бургерной, пишет Telegram-канал Mash Gor со ссылкой на свидетелей.