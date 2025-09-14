Россияне застряли во Внуково после ЧП с самолетом египетских авиалиний
Во Внуково сбои в расписании рейсов египетской авиакомпании Nesma Airlines. Как пишет Telegram канал Shot, вылеты задержали, а часть российских пассажиров не может вовремя вернуться с курорта после инцидента с возгоранием двигателя.
По информации журналистов, все началось с рейса NE‑603, который пришлось экстренно посадить. Людей отправили в путь другим бортом лишь спустя примерно сутки.
Из‑за происшествия изменилось расписание: во Внуково отменили и перенесли рейсы в Хургаду и Шарм‑эль‑Шейх. Так, NE‑605, изначально заявленный на 14 сентября в 03:05, сместили на 08:00 15 сентября. Аналогичные задержки наблюдаются и в Египте. Пассажиры рейса из Хургады в Москву застряли там почти на сутки.
Люди жалуются на отсутствие представителей авиакомпании в аэропортах и на то, что звонки и сообщения остаются без ответа. Граждане вынуждены терять дни отпуска и тратить собственные средства на питание и капсульные отели.
Ранее в московском аэропорту Внуково у самолёта Nesma Airlines при взлёте загорелся двигатель. Экипаж сумел посадить воздушное судно. Пассажиров эвакуировали в терминал, а позднее вылет в Хургаду состоялся на резервном борту.
