Россияне застряли во Внуково после ЧП с самолетом египетских авиалиний

14 сентября 2025, 22:57

Shot: рейсы Nesma Airlines задержали из-за возгорания двигателя

Фото: istockphoto/Philipp Berezhnoy

Во Внуково сбои в расписании рейсов египетской авиакомпании Nesma Airlines. Как пишет Telegram канал Shot, вылеты задержали, а часть российских пассажиров не может вовремя вернуться с курорта после инцидента с возгоранием двигателя.