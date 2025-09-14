Возможный убийца Кирка пошутил про своего «двойника»

14 сентября 2025, 22:17

NYT: Робинсон пошутил, что в Чарли Кирка стрелял его двойник

Фото: istockphoto/txking

Подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, на следующий день после случившегося шутил со знакомыми в групповом чате. Об этом сообщает The New York Times.