Возможный убийца Кирка пошутил про своего «двойника»
Подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка, Тайлер Робинсон, на следующий день после случившегося шутил со знакомыми в групповом чате. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, после того как ФБР опубликовало два нечетких кадра с камер наблюдения, на которых видно худощавого молодого человека в кепке и солнцезащитных очках, один из участников чата отправил эти снимки и спросил у Робинсона, где тот находится.
Фигурант ответил, что его «двойник» пытается попасть в неприятности. Другой участник переписки, видимо, в шутку написал: «Тайлер убил Чарли!!!!». Затем в чате заговорили о возможности выдать Робинсона полиции за вознаграждение в $100 тысяч. на это, как пишет NYT, подозреваемый отреагировал: «Только если мне достанется доля». А позже добавил: «На самом деле я Чарли Кирк. Я хотел уйти из политики, поэтому инсценировал свою смерть. Теперь я могу жить жизнью своей мечты в Канзасе».
Газета отмечает, что в групповой переписке участвовали около 20 человек. Один из них рассказал NYT об этом обмене сообщениями анонимно. На таком основании издание делает вывод, что Робинсон внимательно следил за публикациями.
Нападение на Кирка произошло 10 сентября во время его выступления перед примерно 3 тысячами человек в Университете долины Юта. По сведениям полиции, выстрел произвели с крыши соседнего кампуса. На видео слышно хлопок, после чего политик падает, а зрители в панике разбегаются.
Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии. Он скончался. До своей смерти Кирк долгое время поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.
