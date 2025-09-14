Россиянина арестовали по делу о госизмене в Москве
Лефортовский районный суд Москвы арестовал по делу о госизмене россиянина по фамилии Карецкий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебную картотеку.
Подробности не разглашаются из‑за грифа секретности. Статья предусматривает срок вплоть до пожизненного заключения.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карецкого Р.К.», — сказано в материале.
Отмечено, что арест был в пятницу. Деталей о личности фигуранта нет.
