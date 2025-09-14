Россиянина арестовали по делу о госизмене в Москве

14 сентября 2025, 21:07

Лефортовский суд Москвы отправил под стражу россиянина по делу о госизмене

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Лефортовский районный суд Москвы арестовал по делу о госизмене россиянина по фамилии Карецкий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебную картотеку.





Подробности не разглашаются из‑за грифа секретности. Статья предусматривает срок вплоть до пожизненного заключения.





«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Карецкого Р.К.», — сказано в материале.