Неизвестные устроили погром в Олимпийской деревне в Милане

06 февраля 2026, 04:38

Неизвестные разгромили душевые кабинки в Олимпийской деревне в Милане

Фото: iStock/Elena Perova

Итальянские правоохранительные органы совместно с антитеррористическим подразделением прокуратуры Милана ведут расследование серии актов вандализма в Олимпийской деревне накануне Игр‑2026. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.