Неизвестные устроили погром в Олимпийской деревне в Милане
Итальянские правоохранительные органы совместно с антитеррористическим подразделением прокуратуры Милана ведут расследование серии актов вандализма в Олимпийской деревне накануне Игр‑2026. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным издания, произошло не менее двух инцидентов, в ходе которых повреждения получили 70 душевых кабин. Злоумышленники сломали сливные пробки и трубы. Предположительно, они использовали дрель для нанесения повреждений. Кроме того, своими действиями преступники спровоцировали протечки в помещениях.
Оргкомитет Олимпиады уточнил, что акты вандализма случились в период с 16 декабря по 12 января. Следователи пока не установили, был ли виновник посторонним лицом или сотрудником, имевшим доступ в деревню.
