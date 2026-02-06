Жена парализованного на Пхукете россиянина рассказала о его состоянии

06 февраля 2026, 00:03

Эвакуированный из Таиланда житель Новосибирска Евгений, которого во время отдыха разбил полный паралич из-за синдрома Гийена-Барре, по-прежнему не может пошевелиться. Об этом РИА Новости сообщила жена потерпевшего Ольга.