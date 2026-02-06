Жена парализованного на Пхукете россиянина рассказала о его состоянии
Эвакуированный из Таиланда житель Новосибирска Евгений, которого во время отдыха разбил полный паралич из-за синдрома Гийена-Барре, по-прежнему не может пошевелиться. Об этом РИА Новости сообщила жена потерпевшего Ольга.
В январе 45-летнего Евгения, придерживавшегося здорового образа жизни, внезапно полностью парализовало во время отдыха на острове Пхукет. Врачи диагностировали у него синдром Гийена-Барре — редкое аутоиммунное заболевание, которое может развиться после перенесенной инфекции, в том числе обычной простуды. В начале февраля пострадавшего эвакуировали на родину.
По словам супруги, состояние Евгения остаётся стабильным, но без положительной динамики. Сейчас мужчина находится на обследовании в Новосибирской областной больнице. По информации от медиков, процесс восстановления может занять от трех до шести месяцев.
